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Haberler Kültür-Sanat Tiyatro

'Muhteşem İkili' Fişekhane Ana Sahne'de

Tiyatro Ak’la Kara'nın, Yeşilcam yıldızları Ediz Hun ve Selma Güneri'yi aynı sahnede bir araya getiren oyunu 'Muhteşem İkili' oyunu 15 Mart Çarşamba günü saat 20.30’da Fişekhane Ana Sahne'de seyirciyle buluşuyor. 

Giriş: 14.03.2023 - 09:40 | Güncelleme: ABONE OL
'Muhteşem İkili' Fişekhane Ana Sahne'de
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Yeşilcam’ın ünlü yıldızlarından Ediz Hun ve Selma Güner yıllar sonra ilk kez tiyatro sahnesinde bir araya geliyor. Sinema dünyasında beraber birçok filmde yer alan ünlü yıldızlar Tiyatro Ak’la Kara'nın 'Muhteşem İkili' adlı romantik komedi oyunuyla tiyatroseverlerle buluşuyor.
Atilla Şendil'in yönettiği oyunda Hun ve Güneri'ye Savaş Özdural, Ilgın Angın ve Fatih Özacun eşlik ediyor. İkili ilişkileri anlatan oyun 15 Mart Çarşamba günü saat 20.30’da Fişekhane Ana Sahne'de sahnelenecek.

Oyunda depremzede çocuklar için oyuncak kampanyası

Tiyatro Ak’la Kara, “Oyuncaklar Çocuklara, Siz Koltuklara, Biz Sahneye…” kampanyasıyla Mart ayı boyunca seyircilerin oyuna gelirken yanında getirdiği oyuncakları toplayarak depremzede çocuklara ulaştıracak. Çocuklara destek vermek isteyen izleyiciler yazmak isterlerse notlarıyla birlikte getirdikleri oyuncakları oturdukları koltuklara bırakabilecek. Tiyatro Ak’la Kara yöneticileri “Deprem herkes gibi bizi de çok etkiledi ama en çok da çocukları, şimdi onların yüzünü güldürme,yaralarını onarma zamanı. Bunun için elimizden ne gelirse yapacağız ve gelecek güzel günleri birlikte karşılayacağız. Yeter ki onlar üzülmesin“ diyor.

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