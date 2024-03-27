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        Muhtardan çakarlı seçim konvoyu

        İstanbul Pendik'te Velibaba Mahallesi'nin muhtar adayı Şükrü Aydemir, çakarlı araç konvoyuyla mahalleliden oy istedi. Sosyal medyada tepki çeken görüntüler üzerine Pendik Kaymakamlığı konvoydaki usulsüz çakarlı araçlara işlem yapıldığını duyurdu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da açıklamasında, "Mevzuatta izin verilmeyen araçlara çakar takarak kullananlara asla taviz vermeyeceğiz." ifadelerine yer verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 17:27 Güncelleme: 27.03.2024 - 17:54
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        Muhtardan çakarlı seçim konvoyu
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        Türkiye, bu pazar sandık başına gitmeye hazırlanırken adaylar da seçim kampanyalarına devam ediyor.

        İstanbul Pendik'te Velibaba Mahallesi muhtarı ve aynı zamanda muhtar adayı Şükrü Aydemir, çakarlı araçlarla konvoy yaparak cadde ve sokaklarda dolaştı mahalleliden oy istedi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar lambalı) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullananlara asla taviz vermeyeceğiz." ifadelerine yer verdi.

        Pendik Kaymakamlığı da söz konusu araçlardaki tertibat sökülerek, araç sahiplerine idari para cezası uygulandığını ve adli işlem başlatıldığını duyurdu.

        Açıklamada, "Sosyal medya mecralarında paylaşılan görüntülerde, hali hazırda Velibaba Mahallesi muhtarı ve muhtar adayı olan Şükrü Aydemir’in, içerisinde çakar tertibatı da bulunan lüks araçlarla konvoy yaptığı görülmüştür. Emniyet birimlerimizin konuyla ilgili yaptığı uygulama sonucunda görüntülerde kullanılan araçlardaki çakar tertibatının sonradan usulsüz olarak eklendiği tespit edilmiştir. Söz konusu araçlardaki tertibat sökülerek, araç sahiplerine idari para cezası uygulanmış ve TCK 179/3 (Trafik güvenliğini kasten tehlikeye düşürmek) maddesinden adli işlem başlatılmıştır. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

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        #muhtar
        #Yerel seçim
        #Pendik
        #Çakar
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