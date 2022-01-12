DHA

Çorum kent merkezinde, Tarhankozlusu köyü muhtarı Arif Akça (45), iş yerinde ölü bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Çelik 3'üncü Sokak'taki Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Oto elektrik işi yapan, aynı zamanda Tarhankozlusu köyü muhtarı olan Arif Akça'dan haber alamayan yakınları, iş yerine geldi. Akça, iş yerindeki otomobilinin içinde hareketsiz şekilde bulundu. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Arif Akça'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan ilk incelemede, Akça'nın geceyi çalışır halde park ettiği otomobilinde geçirdiği ve araçtan çıkan egzoz gazından zehirlenmiş olabileceği değerlendiriliyor.

Akça'nın cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.