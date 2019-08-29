Kamu görevlilerinin 5. dönem toplu sözleşme görüşmelerinde hükümet ile sendikalar arasında uzlaşma sağlanamayınca son sözü hakem kurulu söyledi. Kurul, hükümetin masadaki son teklifindeki oranları değiştirmeden kabul etti. Buna göre, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına 2020’de yüzde 4+4, 2021’de yüzde 3+3 oranında zam yapılacak. En düşük emekli memur aylığı 2 bin 623 lira, en düşük memur maaşı da 3 bin 872 lira olacak.

ENFLASYON FARKI DA ALACAKLAR

Bu yıl temmuz ayında memur maaşlarına yüzde 6.02 oranında artış yapıldı. Bunun 5 puanı sözleşme zammından, 1.02 puanı enflasyon farkından oluşuyor.

Dolayısıyla bu yılın temmuz-aralık döneminde enflasyon yüzde 5’i aşarsa, aradaki fark da ocak ayındaki maaş artışlarına yansıtılacak.

MÜHENDİS MAAŞLARI NE KADAR OLDU? (2020)

Mühendis (1/4) 6.651 6.917

Mevcut mühendis maaşı 6.651 TL, 2020 zam ile beraber mühendis maaşı 6.017 TL olacak.