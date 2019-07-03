Mühendis maaşı ne kadar? 2019 Temmuz ayı emekli mühendis maaşı ne kadar oldu? soruları, açıklanan Haziran ayı enflasyon oranının ardından merak ediliyor. Haziran ayı enflasyon oranı ile birlikte memur ve emeklilere 2019 yılının ikinci zammı yapıldı. mühendis maaşlarına dair detaylar haberimizde.

MÜHENDİS MAAŞLARINA NE KADAR ZAM YAPILDI?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, 2019’un ilk yarısında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yüzde 5.01 arttı. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına 2019’un ilk yarısındaki enflasyona bağlı olarak yüzde 5.01 oranında zam yapılacak. Memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 6 oranında zam yapılacak. Böylece Mühendis ve emekli Mühendis maaşlarına da yüzde 6 oranında zam yapılacak.

MÜHENDİS VE EMEKLİ MÜHENDİ SMAAŞI NE KADAR OLDU?

Memur ve memur emeklilerine yapılacak yüzde 6'lık zam oranının ardından Ocak ayından bu yana 3 bin 568 lira alan emekli Mühendis, yılın geri kalanında3 bin 782 lira aylık alacak. Ocak ayından bu yana 6 bin 274 lira maaş alan çalışan Mühendis ise artık 6 bin 651 lira maaş alacak.