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        Haberler Gündem Mühendis kurye sosyal medyanın gündeminde - Güncel haberler

        Mühendis kurye sosyal medyanın gündeminde

        İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şubesi'nde oda üyesi genç bir mühendisin oy kullanmaya kurye kıyafeti ile gittiği ana ilişkin fotoğrafı sosyal medyada konuşuluyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.02.2024 - 20:38 Güncelleme: 15.02.2024 - 20:38
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        Mühendis kurye sosyal medyanın gündeminde
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        Türkiye’de yeni mezun gençlerin istihdamı ile ilgili sorun, çarpıcı bir fotoğraf karesi ile sosyal medyada yeniden gündeme geldi.

        İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şubesi'nin olağan genel kurulu için oy verme işlemi yapıldı. Bu sırada bir online sipariş firmasında kuryelik yapan ve oda üyesi olduğu anlaşılan genç bir mühendisin de oy kullandığı görüldü.

        Üzerinde kurye kıyafeti ile oy kullanmaya giden gencin bu fotoğrafı sosyal medyada özellikle yeni gençlerin istihdam sorunu ile ilgili tartışmaları beraberinde getirdi.

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