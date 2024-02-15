Mühendis kurye sosyal medyanın gündeminde

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Türkiye’de yeni mezun gençlerin istihdamı ile ilgili sorun, çarpıcı bir fotoğraf karesi ile sosyal medyada yeniden gündeme geldi.

İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şubesi'nin olağan genel kurulu için oy verme işlemi yapıldı. Bu sırada bir online sipariş firmasında kuryelik yapan ve oda üyesi olduğu anlaşılan genç bir mühendisin de oy kullandığı görüldü.

Üzerinde kurye kıyafeti ile oy kullanmaya giden gencin bu fotoğrafı sosyal medyada özellikle yeni gençlerin istihdam sorunu ile ilgili tartışmaları beraberinde getirdi.