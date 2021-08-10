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Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın konuğu olan Muharrem İnce, 2018 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olmuştu. Fatih Altaylı, Muharrem İnce'ye gazeteci İsmail Küçükkaya'ya attığı ve Erdoğan karşısında seçimi kaybettiği anlamına gelen "Adam kazandı" mesajını sordu.

Muharrem İnce, Fatih Altaylı'nın "Adam kazandı tweti bunun etkisi geçmiyor. Siz mücadeleyi erken bıraktınız neden çıkıp da Tayyip Erdoğan kazandı demediniz?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Umutları çok yükselttiğimiz için hayal kırıklığı da çok olmuş. Bu açıklamayı onlara yapıyorum. İmamoğlu bir şehirde adaydı ve Türkiye; Balıkesirlisi, Vanlısı, Konyalısı herkes sandıkların başındaydı. Ekrem İmamoğlu'nun sandıklarının belgesi vardı. Ben kazandım deyince elinde belgesi vardı. Muharrem İnce 81 ilde aday oldu. Türkiye'nin 13 bin sandığına CHP hiç gözlemci koymamış. Koymamış. 13 bin sandık 4 milyon oy. 4 milyon oy boşa gitti mi gitti. Bir şirkete vermiş bu işi o şirket bir numaralı faturasını el faturası ile kesmiş. Ben Cumhurbaşkanı adayıyım sandık işinden banane bunu parti koruyacak."

"13 bin sandığa gözlemci koymamış acemi bir şirkete vermiş. Ben bir oteldeyim. Biz dedik ki seçim ikinci tura kalacak. Ben parti rozetini çıkardım. 81 ilin cumhrubaşkanı olacağım. Partiden açıklama yapmayım. Her partiden oy isteyeceğiz ikinci turda. Onun için oteldeyiz."

MUHARREM İNCE: O GÜN PARTİDEN İSTİFA ETMELİYDİM

"Arıyoruz ne oluyor kalıyor mu ikinci tura cevap veren yok. Orada şey yapmalıydım. Kameralar eşliğinde CHP'ye gitmeliydim. Arkadaşlar oylarıma sahip çıkamadılar demeliydim. Bunu yapamadım. 40 yıllık emeğim vardı o partide. O gün partiden istifa etmeliydim . Bugün geriye dönsem kesin yapardım. Bunu bir plan dahilinde yaptılar. Oy vermediklerine inanıyorum. Afişlerimi göndermediler. Kemal Bey'in afişini astılar benimkini asmadılar."

"Savaşa girdikten sonra mermi artmaz. Savaşta cephaneyi harcayacaksınız. Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra 170 milyon lira vardı CHP'nin kasasında. Harcamadılar, kurultaya sakladılar. Benim bir tane hatam var. Millet "Adam kazandı" lafını benden duymalıydı."

"Mühürsüz oy pusulalarını geçerli sayarsan ey YSK kapının önüne gelirim dedim. Ve gittim. CHP'nin bir görevlisi var avukat. Kulağıma eğiliyor ve bana bir şey söylüyor. Bunu "NATO askerleri Muharrem İnceyi tehdit etti" gibi lanse ettiler. Senin itiraz ettiğin yanlış bir karar alındı mı dedim hayır dedi."

"Yanlış bir şey yapılmadığını düşününce avukatları çağırmadım. 50 bin avukat yerine 100 bin sandık görevlisi istemeliydim. Cumhuriyet tarihinin en çok mitingini yaptım 51 günde 107 miting yaptım. Sandıklar tamam mı dedim tamam dediler. Ben bu milletin yerinde olsam gece saat 10'da 4 genel başkan yardımcısı çıktı seçim ikinci tura kaldı dedi. Yalan söylediler ben deseydim sokaklar kan gölünde dönerdi. Ekrem İmamoğlunun elindeki belgeler bende olsaydı kelleyi koltuğa alır çıkardım. Parti bana o alt yapyı sağlamadı."