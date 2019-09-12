Muharrem Ay\u0131 ne zaman bitecek? 2019 Muharrem Ay\u0131 faziletleri neler? sorular\u0131 vatanda\u015flar taraf\u0131ndan merakla ara\u015ft\u0131r\u0131l\u0131yor. 2019 y\u0131l\u0131 Muharrem Ay\u0131 t\u00fcm m\u00fcsl\u00fcman aleminde dua ve ibadetler ile idrak ediliyor. Muharrem Ay\u0131 n\u0131n biti\u015fiyle birlikte Safer Ay\u0131 ba\u015flayacak. \u0130\u015fte Muharrem Ay\u0131 n\u0131n biti\u015f tarihi... 2019 MUHARREM AYI NE ZAMAN B\u0130TECEK? Muharrem ay\u0131 bu sene 31 A\u011fustos Cumartesi g\u00fcn\u00fcnden itibaren ba\u015flad\u0131. Ayn\u0131 anda Hicri y\u0131lba\u015f\u0131 olarak da bilinen Muharrem ay\u0131n\u0131n birinci g\u00fcn\u00fcyle bin 440 hicri y\u0131l\u0131ndan, bin 441 hicri y\u0131l\u0131na girilmi\u015f oldu. \u00d6te yandan 29 Eyl\u00fcl de bitecek olan Muharrem ay\u0131n\u0131n ard\u0131ndan Safer ay\u0131na girece\u011fiz. MUHARREM AYI NIN FAZ\u0130LETLER\u0130 NELER? Muharrem ay\u0131 Peygamberimiz (s.a.v) taraf\u0131ndan \u015eehrullah (Allah\u0131n Ay\u0131) olarak tan\u0131mlanm\u0131\u015f, Cenab\u0131 Allah\u0131n ilahi bereket ve feyzinin, Rabbani ihsan ve kereminin bol bol m\u00fcminlere ihsan edildi\u011fi m\u00fcbarek bir ayd\u0131r. Hicret, Muharrem ve A\u015fura \u201cSevgili peygamberimizin Mekke\u2019den Medine\u2019ye hicretinin ger\u00e7ekle\u015fti\u011fi ve rahmet peygamberinin \u201cAllah\u2019\u0131n ay\u0131\u201d olarak nitelendirdi\u011fi Muharrem ay\u0131 s\u00fcresince idrak edilecek. Peygamber Efendimiz (sav), Muharrem ay\u0131n\u0131n faziletlerine i\u015faret etmi\u015f, Muharrem ay\u0131nda tutulan orucun Ramazan orucundan sonra en faziletli oru\u00e7 oldu\u011funu belirterek ashab\u0131na a\u015fure g\u00fcn\u00fcnde bir g\u00fcn \u00f6ncesi veya sonras\u0131 ile birlikte oru\u00e7 tutmay\u0131 tavsiye etmi\u015ftir. Hz. Peygamber A\u015f\u00fbre g\u00fcn\u00fc oru\u00e7 tutmay\u0131 te\u015fvik etmi\u015f ve A\u015f\u00fbre g\u00fcn\u00fcn orucunun, bir \u00f6nceki y\u0131l\u0131n g\u00fcnahlar\u0131na keffaret olmas\u0131n\u0131 Allah\u2019tan umar\u0131m buyurmu\u015ftur. Peygamberimiz, hadiste A\u015f\u00fbra g\u00fcn\u00fc nde tutulan orucun, bir y\u0131l \u00f6nce i\u015flenen hata ve g\u00fcnahlar\u0131n ba\u011f\u0131\u015flanmas\u0131na vesile olaca\u011f\u0131 m\u00fcjdelenmi\u015ftir. Ancak, Hz. Peygamberin bildirdi\u011fine g\u00f6re yaln\u0131zca A\u015f\u00fbra g\u00fcn\u00fc de\u011fil, Muharremin 9, 10 ve 11. g\u00fcnlerinde oru\u00e7 tutulmas\u0131 tavsiye edilmi\u015ftir. A\u015f\u00fbre g\u00fcn\u00fc oru\u00e7 tutman\u0131n faziletine ili\u015fkin sahih hadisler bulunmas\u0131na kar\u015f\u0131l\u0131k, o g\u00fcnde hububat kar\u015f\u0131m\u0131 a\u015f (a\u015f\u00fbre) pi\u015firmek, sadaka vermek, mescitleri ziyaret etmek ve kurban kesmek gibi fiiller hakk\u0131nda sahih habere rastlanmamaktad\u0131r. Bununla birlikte, M\u00fcsl\u00fcman T\u00fcrklerin d\u00een\u00ee halk gelene\u011finde \u00f6nemli bir yer tutan a\u015f\u00fbre, ayn\u0131 zamanda Muharremin onuncu g\u00fcn\u00fc ba\u015flamak \u00fczere, daha sonraki g\u00fcnlerde de \u00f6zel merasimle pi\u015firilip da\u011f\u0131t\u0131lan tatl\u0131ya isim olmu\u015f ve sosyal dayan\u0131\u015fmaya \u00f6nemli katk\u0131larda bulunmu\u015ftur. \u00c7ok eskiden beri devam eden a\u015f\u00fbre a\u015f\u0131, Osmanl\u0131lar d\u00f6neminde sarayda da pi\u015firilmi\u015f, \u201ca\u015f\u00fbre testisi\u201d ad\u0131 verilen \u00f6zel kaplarla da saray dairelerine ve halka birka\u00e7 g\u00fcn s\u00fcreyle da\u011f\u0131t\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r.