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Ülkemizin saklı güzelliklerinden biri olan Muğla şehrinin topraklarının büyük bir kısmı Ege Bölgesinde, küçük bir kısmı da Akdeniz Bölgesi’nde bulunmaktadır. Kısacası her iki denize de kıyısı bulunan bir ilimizdir. Ülkemizin güneybatısında yer alan şehir, hem tarihi hem de turizm açısından büyük bir öneme sahiptir. Antalya, Denizli, Burdur, Aydın illeri Muğla'nın komşu illerini oluşturmaktadır. Ülkemizin en uzun kıyı şeridine sahip olan şehrin güncel nüfusu Tüik tarafından 1.048.185 olarak açıklanmıştır. Sık göç alan bir il olması sebebiyle nüfus her geçen yıl artış göstermektedir. Muğla iline bağlı toplam 13 ilçe bulunmaktadır. İşte, Muğla ilçeleri:

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Menteşe (Merkez ilçe)

Bodrum

Dalaman

Datça

Fethiye

Kavaklıdere

Köyceğiz

Marmaris

Milas

Ortaca

Seydikemer

Ula

Yatağan

Muğla'nın İlçeleri

Muğla ili 2021 itibariyle 13 ilçe ve belediye ile 569 mahalleye ayrılmıştır. Bu 13 ilçe arasında en büyük üç ilçe; Bodrum, Fethiye ve Milas’tır. Özellikle turizm dinamiklerini elinde tutan bu üç ilçe Muğla’nın merkez ilçesi Menteşe’den büyüktür. Türkiye’de bu özelliğe sahip başka bir şehir bulunmamaktadır. Toplam nüfusa oranla en küçük üç ilçe ise Kavaklıdere, Datça ve Ula'dır. Muğla’nın 13 ilçesi ve nüfus ortalamaları şu şekildedir:

Bodrum: 175.435

Fethiye: 162.686

Milas: 141.107

Menteşe: 115.059

Marmaris: 94.749

Seydikemer: 61.653

Ortaca: 50.027

Yatağan: 44.879

Dalaman: 42.024

Köyceğiz: 36.926

Ula: 25.402

Datça: 22.403

Kavaklıdere: 10.792

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Muğla Merkez İlçeleri

Muğla, Akdeniz ikliminin hâkim olduğu bir şehirdir. Dolayısıyla yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı geçmektedir. Şehri ziyaret etmek için en uygun aylar sıcaklıkların artış gösterdiği yaz aylardır. Hali hazırda yerli ve yabancıların tercih ettiği ayları da yaz ayları oluşturmaktadır. Böylelikle güneşin ve denizin tadını doyasıya çıkarma fırsatı yakalarsınız. Ancak doğa gezileri yapmaya planlayanlar için ilkbahar ayları da elverişli olacaktır.

Muğla şehrini ziyaret etmeden önce ilçeleri hakkında genel bir bilgi almak isteyebilirsiniz. İlçelerinden bazıları özellikle yaz turizmi açısından daha önce şahit olduğumuz isimlerden oluşmaktadır. Sayısız tesisi, sımsıcak kumsalı ve berrak sularıyla adından söz ettiren Muğla’nın ilçeleri de en az kendisi kadar cezbedici özelliktedir. Doğal güzelliklerini itinayla koruması ve deniz kıyısında bulunması, Muğla’yı vazgeçilemez bir yerleşim yeri haline getirmektedir. Sıkça adını duyduğumuz önemli tatil yerleri aslında Muğla’nın ilçesidir. Bodrum, Fethiye, Milas ve Marmaris, özellikle yaz turizmin dinamiklerini tutan başlıca ilçelerdir. Muğla’nın sadece 1 adet merkez ilçesi bulunmaktadır. Menteşe ilçesi Muğla’nın merkez ilçesidir.

Muğla İlçeler Haritası

Ülkemizin en uzun sahil şeridine sahip olan Muğla ilimizin ilçelerinin birbirlerine olan uzaklıkları, kıyıya olan mesafeleri ya da yüzölçümleri görsel destek sağlanarak akılda kalıcı olabilmektedir. Görsel destek aracı olarak harita kullanarak şehirde yer alan ilçelerin büyüklükleri, genişlikleri ve denize olan konumlarına erişim sağlayabilirsiniz. Muğla merkez konum ve ilçelerin konumu harita üzerinde şu şekildedir:

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