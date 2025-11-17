Genç mali müşavir evinde ölü bulundu
Muğla'nın Dalaman ilçesinde serbest muhasebeci mali müşavir Fatih Fersiz, gece evine gelip uyudu. Sabah uyanamayınca yakınları 112 Acil'den yardım istedi. Genç mali müşavirin hayatını kaybettiği belirlendi. Kesin ölüm nedeni, otopsiyle netleşecek
Muğla'da edinilen bilgilere göre serbest muhasebeci mali müşavir Fatih Fersiz gece saat 03.30 sıralarında Dalaman'daki evine gelerek uyudu. Fersiz, sabah saatlerinde yakınları tarafından uyandırılamayınca durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
İHA'daki habere göre ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Fersiz'in hayatını kaybettiğini tespit etti.
ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE SAPTANACAK
Fersiz'in cansız bedeni olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, Fersiz’in kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsi sonucunun ardından netlik kazanacak.