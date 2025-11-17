Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Muğla haberleri: Genç mali müşavir Fatih Fersiz evinde ölü bulundu | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Genç mali müşavir evinde ölü bulundu

        Muğla'nın Dalaman ilçesinde serbest muhasebeci mali müşavir Fatih Fersiz, gece evine gelip uyudu. Sabah uyanamayınca yakınları 112 Acil'den yardım istedi. Genç mali müşavirin hayatını kaybettiği belirlendi. Kesin ölüm nedeni, otopsiyle netleşecek

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.11.2025 - 12:58 Güncelleme: 17.11.2025 - 12:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Genç mali müşavir evinde ölü bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Muğla'da edinilen bilgilere göre serbest muhasebeci mali müşavir Fatih Fersiz gece saat 03.30 sıralarında Dalaman'daki evine gelerek uyudu. Fersiz, sabah saatlerinde yakınları tarafından uyandırılamayınca durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        İHA'daki habere göre ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Fersiz'in hayatını kaybettiğini tespit etti.

        ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE SAPTANACAK

        Fersiz'in cansız bedeni olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, Fersiz’in kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsi sonucunun ardından netlik kazanacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Muğla
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kaza sonrası çıkan kavgada dövülerek öldürüldü!
        Kaza sonrası çıkan kavgada dövülerek öldürüldü!
        Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın anjiyo olduğunu açıkladı!
        Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın anjiyo olduğunu açıkladı!
        Babasına yardım etmek istedi... Ne yaptın Elvan?
        Babasına yardım etmek istedi... Ne yaptın Elvan?
        A Milli Takım'da sakatlık: Kadrodan çıkarıldı
        A Milli Takım'da sakatlık: Kadrodan çıkarıldı
        Eski Bangladeş Başbakanı idama mahkum edildi
        Eski Bangladeş Başbakanı idama mahkum edildi
        Sıcaklık artıyor... İllerimizde hava durumu!
        Sıcaklık artıyor... İllerimizde hava durumu!
        Aselsan'dan dünyada bir ilk!
        Aselsan'dan dünyada bir ilk!
        Zehirlenme felaketinde gözaltı sayısı 11'e çıktı!
        Zehirlenme felaketinde gözaltı sayısı 11'e çıktı!
        Galatasaray kasasını doldurdu: Rekor gelir
        Galatasaray kasasını doldurdu: Rekor gelir
        Bakan Ersoy duyurdu: Naim'in anı evi artık müze
        Bakan Ersoy duyurdu: Naim'in anı evi artık müze
        Bizim Çocuklar, İspanya'ya konuk olacak!
        Bizim Çocuklar, İspanya'ya konuk olacak!
        Trump: Mamdani ile görüşmeyi planlıyorum
        Trump: Mamdani ile görüşmeyi planlıyorum
        2.5 milyar dolar topladı
        2.5 milyar dolar topladı
        Yerli araçta yeniden yükseliş sinyali
        Yerli araçta yeniden yükseliş sinyali
        Kabine Beştepe'de toplanıyor... İşte masadaki başlıklar...
        Kabine Beştepe'de toplanıyor... İşte masadaki başlıklar...
        17-23 Kasım haftalık burç yorumları
        17-23 Kasım haftalık burç yorumları
        Trump: Saklayacak hiçbir şeyimiz yok
        Trump: Saklayacak hiçbir şeyimiz yok
        Görünüşleri aynı yapıları zıt!
        Görünüşleri aynı yapıları zıt!
        Kutuyu açmadan gerçeği görebilir misiniz?
        Kutuyu açmadan gerçeği görebilir misiniz?
        Habertürk Anasayfa