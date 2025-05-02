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        Haberler Gündem 3. Sayfa Muğla haberleri: Genç kadına iş yerinde darp kamerada | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Genç kadına iş yerinde darp kamerada!

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir iş yerinde yaşanan şiddet olayı kameralara yansıdı. Sabah saatlerinde işbaşı yapan 22 yaşındaki Birsen D., mesai arkadaşı 25 yaşındaki Abdullah K., tarafından tekme tokat darp edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 13:02 Güncelleme: 02.05.2025 - 13:14
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        Genç kadına iş yerinde darp kamerada!
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        Muğla'da olay, Budrum Turgutreis Bahçelievler Mahallesi’nde, saat 06.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, aynı iş yerinde çalışan 22 yaşındaki Birsen D. ile 25 yaşındaki Abdullah K. arasında sözlü tartışma çıktı.

        BOĞAZINI SIKIP YUMRUKLADI

        İHA'daki habere göre tartışmanın büyümesiyle Abdullah K., genç kadını darp etmeye başladı. İddiaya göre adam kadının boğazı sıkarak, yumrukladı ve ağır hakaretler etti.

        ŞİDDET ANI KAMERAYA YANSIDI

        Şiddet anı iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde genç kadının, hiçbir karşılık vermeden saldırıya uğradığı anlar dikkat çekti.

        GENÇ KADIN ŞİKAYETÇİ OLDU

        Yaşadıklarının ardından karakola giderek şikayetçi olan Birsen D. başvurusu üzerine Abdullah K. hakkında işlem başlatıldı.

        ZANLI SERBEST BIRAKILDI

        Abdullah K.'ye, önleyici tedbir kararı uygulanırken, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

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        #Muğla
        #BODRUM
        #Son dakika haberler
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