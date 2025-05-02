Genç kadına iş yerinde darp kamerada!
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir iş yerinde yaşanan şiddet olayı kameralara yansıdı. Sabah saatlerinde işbaşı yapan 22 yaşındaki Birsen D., mesai arkadaşı 25 yaşındaki Abdullah K., tarafından tekme tokat darp edildi
Muğla'da olay, Budrum Turgutreis Bahçelievler Mahallesi’nde, saat 06.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, aynı iş yerinde çalışan 22 yaşındaki Birsen D. ile 25 yaşındaki Abdullah K. arasında sözlü tartışma çıktı.
BOĞAZINI SIKIP YUMRUKLADI
İHA'daki habere göre tartışmanın büyümesiyle Abdullah K., genç kadını darp etmeye başladı. İddiaya göre adam kadının boğazı sıkarak, yumrukladı ve ağır hakaretler etti.
ŞİDDET ANI KAMERAYA YANSIDI
Şiddet anı iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde genç kadının, hiçbir karşılık vermeden saldırıya uğradığı anlar dikkat çekti.
GENÇ KADIN ŞİKAYETÇİ OLDU
Yaşadıklarının ardından karakola giderek şikayetçi olan Birsen D. başvurusu üzerine Abdullah K. hakkında işlem başlatıldı.
ZANLI SERBEST BIRAKILDI
Abdullah K.'ye, önleyici tedbir kararı uygulanırken, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.