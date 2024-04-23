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        Haberler Gündem 3. Sayfa Muğla'da iki motosiklet çarpıştı: 1 ölü

        Muğla'da iki motosiklet çarpıştı: 1 ölü

        Muğla Fethiye'de üç tekerlekli elektrikli motosiklet ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 03:26 Güncelleme: 23.04.2024 - 03:26
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        Muğla'da iki motosiklet çarpıştı: 1 ölü
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde, motosikletle çarpışan elektrikli motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Muğla-Fethiye karayolu Göcek mevkisinde, Ünal Aybek'in (75) kullandığı üç tekerlekli elektrikli motosiklet ile sürücüsü öğrenilemeyen motosiklet çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüleri, ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

        AA'nın haberine göre; sürücü Aybek, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        *Haberde İHA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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        #Muğla
        #Fethiye
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