Muğla'nın Milas ilçesinde, Milas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan M.E'yi operasyonla gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.