Muğla, İzmir ve Antalya'da orman yangınları
Muğla'nın Menteşe, Antalya'nın Kumluca ve İzmir'in Menemen ilçelerinde orman yangınları çıktı. İtfaiye ekipleri yangınlara müdahale ediyor
Denizova Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle hızla yayılan alevler, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
KUMLUCA'DA ORMAN YANGINI
Antalya’nın Kumluca ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahalede bulunuyor.
Kumluca ilçesine bağlı Büyükalan Mahallesi’nin yaklaşık bin 600 rakımında orman yangını meydana geldi. Sabah ormanlık alanda dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine yangın alanına ekipler yönlendirildi. Sabah saatlerinde kontrol altına alınan yangın, rüzgarın etkisiyle tekrar başladı.
Bölgede kara ekiplerinin yanı sıra havadan 1 helikopter ile yangına müdahale sürüyor.
BÖLGE SARP VE DAĞLIK, RÜZGAR ETKİLİ
Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor. Bölgenin sarp kayalık ve dağlık olması çalışmaları güçleştirirken, 4 uçak, 2 helikopter, 5 arazöz ve 1 su tankerinin yanı sıra çok sayıda orman işçisi ve itfaiye eri yangına müdahale ediyor. Bölgede rüzgar etkili olurken, ekipler yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediyor.
MENEMEN'DE DE YANGIN
İzmir'in Menemen ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale başladı. Alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Yangın saat 13.10'da Yahşelli Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda çıktı. Sebebi henüz belirlenemeyen yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 3 uçak, 3 helikopter, 15 arazöz, 5 su ikmal, 1 yer ekibi ile müdahale ediyor.
Alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.