Sevgilisini danışman yapmaya çalışan İtalya Kültür Bakanı istifa etti

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62 yaşındaki Sangiuliano’nun Cuma kaşma istifa etmesiyle sonuçlanan süreç, sevgilisi Maria Rosaria Boccia’nın geçen ay sonunda sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla tetiklendi.

41 yaşındaki sosyal medya fenomeni Boccia, Sangiuliano’nun kendisini Kültür Bakanlığı’nda Büyük Etkinliklerden Sorumlu Danışman olarak atadığını ilan etti.

Bu atama kararı ve ilan şekli basının dikkatini çekince bakanlık Boccia’yı yalanladı. Bunun üzerine Boccia sosyal medyada yeni ifşaatlarda bulundu.

Bu ifşaatlar ve basına sızan belgeler, bakanlıkta resmi bir görevi bulunmayan Maria Rosaria Boccia’nın çok sayıda resmi etkinliğe katıldığını, hassas güvenlik bilgilerine ve kurumlar arası yazışmalara erişimi olabileceğini gösteriyordu.

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Skandal her gün ortaya çıkan yeni detaylarla gittikçe büyüyünce Bakan Sangiuliano geçen hafta içinde kamu yayıncısı Rai’nin ana haber bültenine bir söyleşi verdi. Sangiuliano burada Boccia’yı danışmanı yapmaya çalıştığını kabul etti, ancak bu atamanın çalışma arkadaşlarının tepkisi üzerine gerçekleşmediğini belirtti.

Bakan, katıldığı resmi etkinliklerde sevgilisinin masraflarının kamu bütçesinden ödenmediğini, bu masrafları şahsen kendi cebinden ödediğini de öne sürdü.

Evli olan Sangiuliano, bu ilişkisi nedeniyle eşinden özür diledi; gizli ilişkinin Ağustos başında bittiğini de söyledi.

Başbakan Giorgia Meloni’den de özür dileyen Sangiuliano, istifasını sunduğunu ancak Başbakan’ın bunu reddettiğini açıkladı.

Başbakan Meloni’den basına tepki İtalya'nın eski Kültür Bakanı Gennaro Sangiuliano, 27 ağustos'ta eşi Federica Corsini ile 81'inci Venedik Uluslararası Film Festivaline katılmıştı. Bu söyleşi de yeni tartışmalar doğurunca ve Boccia hem sosyal medya hem de basın üzerinden açıklamalarına devam edince dün akşam Bakan’ın istifası açıklandı. REKLAM Başbakanlık tarafından yayımlanan açıklamada Gennaro Sangiuliano’nun yerine, Alessandro Giuli’nin atandığı belirtildi. Başbakan Meloni, Sangiuliano’yu “yetenekli ve dürüst bir adam” diye niteledi. Meloni bu sabah katıldığı bir etkinlikte de skandalla ilgili konuştu ve Bakan’dan ziyade basını suçlar ifadeler kullandı. Ortada yasa dışı bir durum olmadığını savunan Başbakan, “Mesele, şahsi bir konuyu kamusal sorun haline dönüştüren medya ilgisi” dedi. Meloni, “Sangiuliano gibi vakaların hükümeti zayıflatacağını düşünenler varsa yanılıyor. Kral öldü, yaşasın yeni kral. Bir bakan istifa etti, yeni bakana başarılar” diye konuştu. İtalya basını, Sangiuliano-Boccia vakasının, kadının elinde hassas bilgiler olması ihtimali nedeniyle hükümeti ‘titrettiğini’ yazmıştı. Muhalefetteki Yeşiller ve Sol İttifakı lideri Angelo Bonelli, kamu fonlarının kötüye kullanımı ve gizli bilgilerin ifşası iddialarıyla soruşturulma açılması için polise başvurdu. Sayıştay’ın da olayla ilgili “gerekli değerlendirmeleri yapmakta olduğu” açıklandı.