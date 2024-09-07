Bu kireç, genellikle turşu yapımında da kullanılır, ancak gıda ile temasa uygun olduğundan emin olmanız gerekir. Su camı yöntemi, 1800'lerden beri kullanılmakta olup, yumurtaların 18 aya kadar taze kalmasını sağlar. Bu yöntem, özellikle yumurtaların tazeliğini korumak isteyenler için kullanışlı bir seçenektir.