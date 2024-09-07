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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli Kongre Merkezi'nde 21. İmam Hatipliler Kurultayı'nda açıklamalarda bulundu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Önder İmam Hatipler Derneği'nin kıymetli yöneticileri, İmam Hatip camiasının kıymetli mensupları sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bir imam hatip mezunu olarak, imam hatip nesliyle tekrar bir araya gelmenin bahtiyarlığı içindeyim. Sizlerle beraber olmanın heyecanını yaşıyorum. Önder mensuplarına kurultayı tertip ettikleri için teşekkürlerimi sunuyorum.

İmam hatiplerin kuruluşunda emeği geçen başta Tevfik İleri olmak üzere tüm hocalarımızı rahmetle yad ediyorum. Canıyla, malıyla ve ruhuyla kendisini adayan öğretmenlerimiz var. Türkiye'den ve dünyadan imam hatiplerin kurulması için varı yoğunu seferber edenler var. REKLAM 22 yılda ülkemizi katbekat büyüttük. Ülkemize ilkleri yaşattık, kırılmaz denilen rekorları kırdık. Aklınıza gelecek her alanda Türkiye'yi ilklerle buluşturduk. Türkiye bölgesinin parlayan yıldızı. "BİR AVUÇKEN OKYANUS OLDUK" Bana ortaya koyduğun tek bir eseri söyle deseler, İmam Hatip'in önündeki engelleri kaldırmaktır, eğitim kalitesini artırmaktır derim. Her şey, tüm rütbeler gelip geçer. İmam hatipleri kuranlar sadece 3-5 kişiydi, biz bir avuçtuk, şimdi deniz olduk hatta okyanus olduk.

İmam hatipli kardeşim sen eskisinden daha güçlüsün. Sen varsan Allah-u Ekber nidaları semalarımızdan hiçbir zaman eksilmeyecek. Sen varsan bu millet mazlumların umut kaynağı olmaya devam edecek. Biz imam hatipliler olarak hamdolsun bunu başardık. Biz İstiklal Marşı'nın o muhteşem ruhunu yaşattık. Korkmadık. Hakka tapan istiklal için çok çalıştık. Ayasofya'yı zincirlerinden bu imanla kurtardık. Bu ülkenin her bir vatandaşı bizim için önemlidir. Biz okullar arasında ayrım yapmıyoruz. İmam hatipler direnişin ve dirilişin sembolüdür. "İMAN VE KUR'AN YOKSA VATAN YOKTUR" Kahraman ordumuz kahramansız kalmasın diye varız. Eğer bu topraklardan Müslümanlığı, ezanları, camiyi, Kur'anı çekip alırsanız geriye hiçbir şey kalmaz. Geride millet de kalmaz memleket de kalmaz. Bu topraklar 2 asırdır saldırı altında. En çok da inanç sistemimize saldırıyorlar. Ezan yoksa, iman yoksa vatan yoktur, millet yoktur, Türkiye yoktur. İmam hatip mücadelesi; bir vatan savunmasıdır, bir iman mücadelesidir, varlık-yokluk mücadelesidir.

Her türlü yalanla, iftirayla özellikle imanımızı hedef alıyorlar. Bugün de iman kulemizi kuşatamayacaklar. Gençliğin ahlakı, imanı, aile kurumu dolayısıyla vatanımız bir saldırının altındadır. Masum gibi görünen o içerikler sinsi bir ur gibi milletimizin imanını hedef almaktadır. "İSRAİL SALDIRILARI GAZZE'DE DURMAYACAK" Filistinliler daracık toprak parçalarına sıkıştırıldılar. Dün gencecik bir evladımızı Ayşenur Ezgi Eygi'yi alçakça katlettiler. İsrail Gazze'de durmayacak. Ramallah'ı da işgal ettikten sonra gözünü başka yerlere dikecek. Vatan topraklarımıza göz koyacaklar. Haritayla açık açık söylüyorlar. Biz onun için Hamas Müslümanlar için direniyor diyoruz. İsrail'in devlet terörünün karşısında durmak vatani, milli bir meseledir. İslam ülkeleri bir an önce uyanmalı ve işbirliğini artırmalıdır.

Mısır'la başlattığımız yeni süreç Gazze'nin Filistin'in faydasına olacaktır. İçimizdeki bedhahların ne dediğine bakmayacağız. Dostlarımızın sayısını artıracağız. Dış politikada manevra alanını genişleteceğiz. KILIÇLARI KİME ÇEKİYORSUN? TSK'nın gönlünden imanı alırsanız geriye bir şey kalmaz. Başörtüsüyle, imam hatiplerle uğraşan bir ordunun kabiliyetlerini nasıl yitirdiğine şahitlik ettik. Kahraman ordumuz hiç hak etmediği sıfatlarla anılır oldu. Ordumuz şimdi hamdolsun aslına özüne dönüyor. TSK, başarılarıyla daha da güçleniyor. Bu ordu milletin ordusudur. Bu ordu milletindir ve milletimizin gözbebeğidir. Ordumuzun tekrar yıpratılmasına izin vermeyiz.

Geçen diploma töreninde kılıçlar çektiler, bu kılıçları kime çekiyorsun. Bununla ilgili araştırmalar yapılıyor. Birkaç tane kendini bilmez, bunlar da temizlenecek. Bunların ordumuzun içinde bulunması mümkün değil. Bu oyuna nasıl gelindi. Çalışmalarımızı yapıyoruz. Üniversiteyle görüşmemizi yaptık. Bunların süratle temizlenmesi için adımlarımızı atıyoruz. Ordumuz üzerinden siyasi hesap görülmesine fırsat vermeyiz. Gerekli adımları mutlaka atarız ve atacağız. Biz tarihin bir sahnesinde görev ve yetki aldık. Bu uzun soluklu bir yürüyüştür. Dün biz yokken bu dava vardı, yarın biz olmayacağız ama dava var olacak. Sizler davayı teslim alacaksınız.