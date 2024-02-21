Muğla açıklarında 20 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 20 düzensiz göçmen kurtarıldı
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Datça açıklarında, lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.
Ekipler, lastik bottaki aralarında çocuklarında bulunduğu 20 düzensiz göçmeni kurtararak karaya çıkardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.