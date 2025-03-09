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        Haberler Magazin Müge Saut, ödüle ilham verdi

        Müge Saut, ödüle ilham verdi

        'Gülriz Sururi ve Engin Cezzar Tiyatro Ödülleri'ne ilham kaynağı olan Müge Saut, tiyatro çalışmalarına devam ediyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.03.2025 - 18:03 Güncelleme: 09.03.2025 - 18:05
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        Ödüle ilham verdi
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        Gülriz Sururi sanat adına kalıcı bir şeyler yapmak isterken, bir gün Müge Saut’un 'Dönüşüm' oyununu seyretti. O gün, gençlere destek olmak için ilham kaynağı olacağını düşündüğü 'Gülriz Sururi ve Engin Cezzar Tiyatro Ödülleri' adı altında ödül töreni düzenlemeye karar verdi.

        İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Pantomim bölümü mezunu olan Müge Saut, 1995'te Köşebaşı Oyuncuları’nda aldığı temel tiyatro eğitimiyle sanat yaşamına başladı ve burada 'Aslan Asker Şvayk’ın Hitler ile Tarihi Karşılaşması’ oyununda rol aldı. Sonrasında; "Kim Korkar Virginia Woolf’tan", 'Davet', 'Yazgı', 'Tanya', 'Zengin Mutfağı' gibi oyunlarda yönetmen ve oyunculuk yapan Saut, Ankara TRT'de dublaj çalışmalarında bulundu. Sanat cephesi, Nikbinlik, Tiyatro Gazetesi, Kavuklu gibi dergilerde editör ve yazar olarak çalıştıktan sonra çeşitli Tv dizilerinde ve reklam filmlerinde rol aldı.

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        #Müge Saut
        #Gülriz Sururi ve Engin Cezzar Tiyatro Ödülleri

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