Müge Saut, ödüle ilham verdi

Gülriz Sururi sanat adına kalıcı bir şeyler yapmak isterken, bir gün Müge Saut’un 'Dönüşüm' oyununu seyretti. O gün, gençlere destek olmak için ilham kaynağı olacağını düşündüğü 'Gülriz Sururi ve Engin Cezzar Tiyatro Ödülleri' adı altında ödül töreni düzenlemeye karar verdi.

REKLAM advertisement1 İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Pantomim bölümü mezunu olan Müge Saut, 1995'te Köşebaşı Oyuncuları’nda aldığı temel tiyatro eğitimiyle sanat yaşamına başladı ve burada 'Aslan Asker Şvayk’ın Hitler ile Tarihi Karşılaşması’ oyununda rol aldı. Sonrasında; "Kim Korkar Virginia Woolf’tan", 'Davet', 'Yazgı', 'Tanya', 'Zengin Mutfağı' gibi oyunlarda yönetmen ve oyunculuk yapan Saut, Ankara TRT'de dublaj çalışmalarında bulundu. Sanat cephesi, Nikbinlik, Tiyatro Gazetesi, Kavuklu gibi dergilerde editör ve yazar olarak çalıştıktan sonra çeşitli Tv dizilerinde ve reklam filmlerinde rol aldı. REKLAM