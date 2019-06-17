Oyuncu Müge Boz ile mayıs ayında nişanlandığı basketbolcu Caner Erdeniz 13 Haziran'da, İspanya-Barcelona'da evlendi.

Girona bölgesini tercih eden çift balayı fotoğraflarını da sosyal medyadan yayınlıyor.

Boz evlilik sonrası şu ifadeleri kullanmıştı: "Şimdilik bu fotoğrafı paylaşıyoruz, çok güzel bir çekim yaptık bu mutlu anımızı ölümsüzleştirmek için, sürprizi bozmayalım ama yine de paylaşalım dedik. O kadar güzel mesajlar atıyorsunuz ki, tanıdığımız tanımadığımız herkese sonsuz teşekkürler. Çok mutluyuz ne diyeyim, darısı tüm sevenlerin başına..."