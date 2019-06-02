İçimden o kadar istemiştim ki bunu. Ama sonra unutmuştum bu isteğimi. Ne zaman gelecek, ne zaman gelecek diye sorgulamadığım zamanda, gerçekten doğru zaman olduğunda pat diye geliverdi işte. Zaten birisiyle ilk bakışmanızda kalbiniz size ne hissettiğini söylüyor, işte bu diyor.