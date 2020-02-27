Bu olay benim ailemde yaşanan bir olay olduğu için, benim aile kavramımda ne olursa olsun her koşulda aileme destek olmak vardır.

Bu sebeple, geçmişte yaşanmış bir olay olsa da Caner'in yanındayım. Bu süreçte hepinize ilginiz ve desteğiniz için ayrıca teşekkürler.