"NASIL ANNE OLDUM BEN YA!"



Boz, geçtiğimiz günlerde Vina ile pozunu "Bazen tipime bakıyorum. 'Nasıl anne oldum ben ya!' diyorum. Baya baya oldum. O kadar şeker ki tüm gün ona bakmak istiyorum, bu güzel anlarını kaçırmamak için..." notuyla yayınlamıştı.