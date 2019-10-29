"BİZİ ZORLAMADI"

Eşi ile mutluluk pozlarını sık sık paylaşan Boz, geçtiğimiz günlerde, "Hamilelik nasıl gidiyor?" sorusuna "Valla her şey güzel gidiyor. Benim öyle aş erme gibi durumum olmadı. Bizi fazla zorlamadı. Çok fazla Caner'i yorup, bir yerlere göndermedim" yanıtını vermişti.