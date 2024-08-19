Müge Anlı ne zaman başlıyor? Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon ne zaman, hangi tarihte?
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı yeni sezon için geri sayım sürüyor. Hafta içi her gün Müge Anlı sunumu ile başlayan Müge Anlı ile Tatlı Sert 28 Haziran Cuma günü sezon finali yapmıştı. Programın takipçileri Müge Anlı ne zaman başlayacak sorusuna yanıt arıyor. Geçen sene Eylül ayında başlayan programın yeni sezon tarihini sunucusu sosyal medya hesabından duyurdu. Peki Müge Anlı ne zaman başlıyor, hangi tarihte, ayın kaçında?
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Müge Anlı’nın başlayacağı tarih belli oldu. Programın yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş sürerken programın resmi sosyal medya hesabından yeni sezon tarihi duyuruldu. Müge Anlı ile Tatlı Sert programı geçtiğimiz sezonu 28 Haziran Cuma günü sonlandırdı. Peki Müge Anlı ne zaman başlıyor? Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon ne zaman, hangi tarihte?
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MÜGE ANLI YENİ SEZON NE ZAMAN?
Müge Anlı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla programın 2 Eylül 2024 tarihinde izleyicilerle buluşacağını duyurdu.
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT NE ZAMAN SEZON FİNALİ YAPTI?
Programın bu hafta yayınlanması ve yine bu hafta 28 Haziran Cuma günü sezon finaliyle ekrana geldi.
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MÜGE ANLI KİMDİR?
Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun oldu. Yüksek lisansını ise Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde hukuk üzerine yaptı. 1992 yılında henüz öğrenciyken Güner Ümit’in Turnike programına katıldı. Televizyon hayatına ise ilk olarak Top Secret programıyla Kanal 6'da başlayan Müge Anlı magazin sunuculuğuna Kanal D ve atv gibi kanallarda devam etti. 2006-2008 yılları arasında magazinci Şenay Düdek ve Pakize Suda ile Kanal D'de Dobra Dobra adlı magazin üzerine sohbetlerin olduğu ve konukların ağırlandığı bir program yaptı. Uzun yıllar Vatan Gazetesi'nin magazin müdürlüğünü üstlendi. 2008 yılında Dobra Dobra'daki sunuculuk deneyimi ile magazinciliği bırakıp sunuculuğa geçti ve atv'de yayımlanan kendine ait Müge Anlı ile Tatlı Sert adlı tartışma programını sunmaya başladı. Programda, kaybettiği yakınlarını arayan kişiler ağırlanmakta, işleyeni belli olmayan veya işleyenin bulunamadığı cinayetler aydınlatılmaya çalışılmaktadır.
Yine Tatlı Sert'in dışında, 2010 televizyon sezonunda, daha önceden Sinan Çetin'in yapmış olduğu Film Gibi adlı programla aynı formatta bir programı atv'de sundu. Müge Anlı ile Mektubunuz Var adlı programda, yaşadığı çeşitli olaylardan dolayı yakınlarıyla görüşemeyen, onları bulamayan kişiler konuk edildi. 2019 yılında atv'de Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yaz tatilindeyken Güven Bana isimli bilgi yarışmasını sundu.