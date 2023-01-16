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Müge Anlı'da Türkiye'nin gündemine oturan Sinan Sardoğan hakkında intihar iddiası| Sinan Sardoğan intihar etti mi, yaşıyor mu?

Müge Anlı'da Türkiye'nin gündemine oturan Sinan Sardoğan hakkında intihar iddiası

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen 64 yaşındaki Arife Gökçe'nin kaybıyla ilgili şüphe oklarının hedefindeki Sinan Sardoğan'ın cezaevinde intihar ettiği iddia edildi. Arife Gökçe'nin kaybıyla ilgili verdiği çelişkili ifadelerle şüphe ve tepkilerin odağı olan Sinan Sardoğan, hatırlanacağı gibi geçtiğimiz hafta 2016 yılında İstanbul Avcılar'da bir çocuğa cinsel istismar iddiasıyla tutuklanmıştı. İşte "Sapık Sinan"ın intihar iddialarıyla ilgili merak edilenler...

Giriş: 16.01.2023 - 10:44 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 64 yaşında yaşındaki Arife Gökçe'nin kaybolmasının işlendiği Müge Anlı ile Tatlı Sert programında şüphe oklarının hedefi olan Gökçe'nin köylüsü Sinan Sardoğan, 2016 yılında İstanbul Avcılar'da küçük cocuğa cinsel istismar iddiasıyla ilgili Sinan Sardoğan tutuklandı. Sardoğan'ın cezaevinde intihar ettiği iddia edildi. Peki,  Sinan Sardoğan intihar mı etti? İşte merak edilen detaylar...

  • MÜGE ANLI'YA İTİRAF

    Sapık mesajları ortaya çıkan Sinan Sardoğan, Müge Anlı'nın pazartesi günü yaptığı yayının finalinde itiraflarda bulundu. İddiasına göre o gün akrabası olan Kadir Durmuş ve Mustafa Karaaslan ile Arife Gökçe'nin evine gittiler. Kadir "Arife yenge bir dışarı gelir misin' diye seslendi ve yaşlı kadın kapıya çıkınca ensesine odunla vurup bayılttı. Kadını kucaklayan Kadir, Mustafa Karaaslan'ın arabasına bindirip kaçırdı.

  • KAMERA ARKASINDA TECAVÜZ İDDİASI 

    Sinan Sardoğan o gün hiç görmedim dediği Arife Gökçe'nin kaçırıldığını iddia edince Müge Anlı onunla kamera arkasında konuştu. Sinan Sardoğan'ın kayıt dışı yaptığı o konuşmada, Kadir ve Mustafa'nın kaçırdıkları Arife Gökçe'yi tecavüz ettiklerini söyledi. Sinan Sardoğan kendisinin onlarla gitmediğini ve kadına tecavüz etmediğini iddia etti.

  • İTİRAF MI İFTİRA MI? 

    Dün (27 Aralık 2022 Salı) yayında Müge Anlı kamera arkasındaki konuşmalara istinaden olayda ismi geçen Kadir Durmuş ve Mustafa Karaaslan'ı yayına çıkardı. Kadir Durmuş ve Mustafa Karaaslan tüm iddiaları yalanlarken, jandarmaya da çağrıldıklarını ve ifade verdiklerini anlattılar. Yayında Kadir Durmuş'un izah edemedi durumlar ortaya çıkarken, onun da bir başka kadını taciz ettiği ifşa oldu. Ancak Kadir ile Mustafa'nın olay günü Arife Gökçe'nin evine gittiklerine dair ne bir delil ne de tanık vardı. Kadir ve Mustafa yayında Sinan ile yüzleşince Sinan Sardoğan söylediği herşeyi bu kez inkar etti.

  • SİNAN'IN KIZ KARDEŞİ İSYAN ETTİ

    Canlı yayına Sinan Sardoğan'ın evli olan kız kardeşi Serap Bayrak da bağlandı. Serap Bayrak, kardeşinin Arife Gökçe'yi taciz ettiğini öğrendiğini ve kendisine itirafta bulunduğunu söyledi. Kardeşi Sinan'a doğruları anlatması için yalvaran Serap Bayrak, 'annen yaşındaydı bunu nasıl yaparsın' diyerek ağladı. Sinan Sardoğan ise kız kardeşine yaptığı itirafları da reddetti.

  • ÇOCUKLARININ YANINDA DÖVMÜŞ 

    Kemal Karaaslan canlı yayında Sinan Sardoğan'ın Arife Gökçe'den önce de kendi eşi Fatma Karaaslan'ı taciz ettiğini anlattı. Sinan, evli ve çocuklu Fatma Karaaslan'ın önce cinsel içerikli mesajlarla taciz etmiş. Kemal Karaaslan şikayetçi olunca karakolda ifadesi alınıp serbest bırakılmış. Ama Sinan sapkınlıklarına devam etmiş hatta daha ileri boyuta taşımıyor. Fatma Karaaslan'ı çocuklarının yanında dövmüş, annesinin başını yarmış.

  • BÜYÜK ARAMA BAŞLATILDI

    Jandarma Türkiye'nin ilk su altı kadavra köpeği "Mavi" ile arama başlatıldı. Arama kapsamında Arife Gökçe'yi bulmak için kaybolduğu köyünün her tarafı adım adım aranıyor. Ayrıca su altı arama timi de Arife Gökçe'nin şüpheli kaybıyla ilgili Almus Barajı'nda da arama yapılacak. Bununla birlikte şüpheli Sinan Sardoğan'la ilgili kan donduran yeni iddialar ortaya çıktı.

  • Yayına bağlanan mağdurlardan biri Sinan'ın İETT otobüsünde kayınvalidesine telefondan açtığı cinsel içerikli filmi gösterdiğini, kendilerini gittikleri hastaneye kadar takip ettiklerini söyledi. Takip edildiklerini fark ettiğinde ise Sarıdoğan'ı darp ettiğini alattı. 

    Yine yayına bağlanan Sinan'ın asker arkadaşı ise Sinan'ın takıntılı ve kindar olduğunu belirtip yaşlı kadınlardan hoşlandığını söyledi.

    Yayına bağlanan bir başka mağdur ise annesinin şehirlerarası terminalde Sinan'a acıyıp tost aldığını bu sırada Sinan'ın annesine cinsel tacizde bulunduğunu söyledi.

  • SİNAN SARDOĞAN İNTİHAR MI ETTİ?

    İstanbul Avcılar'da çocuğa cinsel isitsmar iddiasıyla ilgili tutuklanan Sinan Sardoğan'ın cezaevinde intihar ettiği iddiası sosyal medyada hafta sonu en çok konuşulanlar arasında yer aldı. Ancak iddiayla ilgili resmi makamlardabn veya Müge Anlı ile Tatlı Sert programından açıklama gelmedi.

     

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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