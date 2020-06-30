Müge Anlı'da kayıp İkranur olayı merak konusu oldu. Giresun'un Bulancak ilçesinde 4 gündür kayıp olan 7 yaşındaki İkranur Tirsi için geniş çaplı arama başlatıldı. Müge Anlı ise canlı yayında kan donduran detayları gün yüzüne çıkardı. İşte, 30 Haziran Müge Anlı son bölümünde yaşananlar...

MÜGE ANLI'DA İKRANUR OLAYI SON DAKİKA!

İkranur'un kayıbının ardından görgü tanıkları Müge Anlı'ya bağlandı. Görgü tanıkları İkranur'un kaybolduğu saatlerde ormanlık alanda çığlık sesi duyduklarını söyledi.

İKRANUR'A NE OLDU?

Bulancak'a bağlı İcilli köyünde evinin yakınlarındaki bahçede arkadaşları ile oynayan Nazlı ve Serdar Tirsi çiftinin kızı İkranur Tirsi, arkadaşlarına bahçelerindeki hayvanları alıp geleceğini söyledi. 7 yaşındaki küçük kızın geri dönmemesi üzerine arkadaşları ailesine haber verdi.

'SON GÖRÜLME NOKTASINA ODAKLANDIK'

AKUT Giresun gönüllüsü Levent Sevinç ise herhangi bir ipucuna rastlanılmadığını dile getirerek, "Son görülme noktasına odaklandık. Tanıkları dinledik, planlamamızı yaptık. Son görüldüğü noktadan rota taraması, alan araması ve bölge aramasına yoğunlaştık. Acil arama ekiplerimizi o bölgelere yönlendirdik. Herhangi bir ipucuna rastlayamadık. Stratejiyi değiştirdik. Gece saatlerinde çalışmalarını sürdürdük. Gece boyunca buradaydık. Sabahın ilk ışıklarıyla çalışmaları farklı metotlarla aynı bölgeye yoğunlaştık. Kızın son görüldüğü noktadan aşağıdaki dereye doğru taramamızı gerçekleştirdik. Özel harekatçı arkadaşlarımızda arama çalışmalarında batı tarafına yoğunlaştılar" diye konuştu.