Müge Anlı Aleyna Çakır olayı nedir? Soruları vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konulardan biri oldu. Eski sevgilisi tarafından dövülerek öldürüldüğü iddia edilen Aleyna Çakır'ın ailesi Müge Anlı'ya katılarak genç kızın sır ölümünü çözülmesi için başvurdu. Yayına telefon ile bağlanan Ümitcan Uygun hakkında açılan suçlamaları reddetmişti. Bunun üzerine Ümitcan Uygun'un eski sevgilisi Müge Anlı'nın canlı yayına telefon ile bağlanarak şaşkına çeviren açıklamalarda bulundu. İşte, 10 Eylül Müge Anlı son bölümünde detaylar...
MÜGE ANLI ALEYNA ÇAKIR OLAYINDA FLAŞ GELİŞME
Müge Anlı'da, Ümitcan Uygun hakkında ismini vermek istemeyen bir izleyici açıklamalarda bulundu. "Dün gördüm ama çalıştığımız için bugün bağlanabildim. Biz aynı mekanda çalışıyorduk. Aleyna ile Kızılay'da bir mekanda yemek yedik.
Aleyna şu an pandemiden çalışamıyorum okumak istiyorum dedi. Aleyna sen memur olabilirsin başvuru yaptın mı diye sordum, ben okumak istiyorum sen üniversite mezunusun sen beni okula yazdırır mısın Ümitcan’dan ayrılman lazım dedim, ben kurtulmaya çalışıyorum siz görmüyor musunuz dedi..."
HERKES DUYDU
"Aleyna'yı ben öldürdüm hepinizi öldürürüm kimsenin ruhu duymaz" dedi. mekandaki herkes duydu "Ümit, Aleyna'yı öldürdüğünü söyledi. "
ÜMİTCAN UYGUN'UN ESKİ SEVGİLİSİNDEN AÇIKLAMA
Uygunsuz resimlerini çekmiş. Benden kurtulamazsın dedi. Beni gece kulüplerinde çalıştırmak için zorladı. "Çok kötü şeyler yaşadım" Şikayetçi olamadım, elinde resimlerim olduğunu biliyordum...
"Tehdit ve şantajla beni çalıştırıyordu" beraber olduğumuz sürece benim üzerimden para kazandı. Ben bir ekmek bile alamıyordum. Gece kulüplerinde tabaklardan kalanlarla karnımı doyuruyordum.
Benim elime para geçmiyordu. Bir miktar benim elime geçiyordu, ne kadar para kazandığımı bile bilmiyordum. "Kazandığım parayı elimden alıyordu."
Özür dileyerek konuşuyorum suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum Selin ağzıma silah soktu diyen hanımefendi pandemi döneminde benim kız arkadaşımı arayıp benim evimde kalan insan ben cenazesini kendi elimle götürdüm..." diyerek açıklamalar yaptığı sırada Aleyna Çakır'ın anne ve babası sinir krizi geçirerek açıklamalarda bulundu. Baba Ümitcan Uygun'un tutuklanmasını isteyerek, "Böyle insanları gezdirmeyin, bugün benim çocuğum... Allah seni bildiği gibi yapsın. Şu çocuğun haline bak, sen insan olsan..." dedi
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