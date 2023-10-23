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        Haberler Gündem 3. Sayfa Şanlıurfa Akçakale İlçe Müftüsü 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı

        Müftü cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı!

        Şanlıurfa'nın Akçakale İlçe Müftüsü 37 yaşındaki Halil B., ücretli Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi verdiği sınıfta, 12 yaşındaki ismi açıklanmayan kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla hakkında açılan soruşturma sonucu tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 09:36 Güncelleme: 23.10.2023 - 09:41
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        Müftü cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı!
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        Şanlıurfa'da olay, Akçakale Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre Akçakale İlçe Müftüsü olarak görev yapan 3 çocuk babası Halil B. (37) hakkında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi verdiği sınıfta kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla aile şikayetçi oldu. Gözaltına Halil B., yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı.

        ŞANLIURFA BAROSU: OLAYIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

        DHA'da yer alan habere göre Şanlıurfa Barosu Çocuk Hakları Komisyonu konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

        Açıklamada Baro olarak olayın takipçisi olunacağı belirtilerek, "Şanlıurfa Akçakale müftüsünün Ücretli öğretmenlik yaptığı okulda 12 yaşındaki öğrencisine karşı cinsel istismarda bulunduğu iddiası üzerine hakkında soruşturma başlatılmıştır. Şüpheli 20.10.2023 tarihinde tutuklanmıştır. Olayın takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz" denildi.

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        "ÇİRKİN İFTİRAYA KURBAN GİTTİ"

        Öte yandan Mil-Diyanet Sen Genel Başkanı Celalettin Gül ise 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunu hedef alarak, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

        "Bir okulda din derslerine giren Şanlıurfa´nın Akçakale İlçe Müftüsü, çirkin bir iftiraya maruz kalarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve cezaevine gönderildi. İddialara göre, yapılan sınıf başkanlığı seçiminde seçimi kaybeden kız öğrenci, müftünün teselli amaçlı kendisine sarıldığını ve bu sırada cinsel istismarda bulunduğunu öne sürerek şikayetçi oluyor ve hocamız tutuklanarak cezaevine gönderiliyor.

        İstanbul sözleşmesinin uzantısı 6284 sayılı kanun yüzünden öğretmenlerimiz ve hocalarımız yetim ve öksüz bir öğrencisinin, talebesinin başını dahi okşamaya korkar oldu. Düşük not verdiği için, kendisiyle tartıştığı için öğretmenine taciz iftirasında bulunan vakalarda ciddi artışlar var. İstanbul Sözleşmesi'nin bir ürünü olan 6284 sayılı kanun iftira yasasına dönüşmüş durumda. Kadının beyanının esas alındığı, delilsiz beyana dayalı bu kanuna göre iddia ispatlanmadığı takdirde dahi muhataplar göz göre göre cezalandırılabilmektedir."

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