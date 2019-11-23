"BABAMA OLAN SEVGİMİ İFADE EDEBİLMEK İÇİN 2 FİLM ÇEKTİM"

Bizim toplumumuz özellikle erkekler, babalarını sevseler; ancak pek fazla babalarını sevdiklerini ifade edemezler. Babalar da çocuklarını çok sever, onlar da pek ifade edemezler. Benim babam da her ne kadar sevgi dolu bir insan olsa da biz de bunu ona kolay kolay ifade edemiyoruz. Ben bunu ifade edebilmek için, onu ne kadar çok sevdiğimi ifade edebilmek için 2 film çektim. Lütfen, vakit varken babalarını sevdiklerini söylemeye çekinmesinler.