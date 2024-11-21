Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Mudanya'da balıkçı barınağı yat limanı olacak | Son dakika haberleri

        Mudanya'da Arnavutköy Balıkçı Barınağı yat limanı olacak

        Bursa'nın Mudanya Belediyesi, ilçenin deniz turizmini dört mevsim canlandırmak amacıyla Arnavutköy Balıkçı Barınağı'nı yat limanına dönüştürmek için harekete geçti. Statü değişikliğiyle güvenlik ve hizmet kalitesinin artırılması hedefleniyor. Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, "Barınakta lüks yatlar da bulunuyor ancak balıkçı barınağı statüsünde olduğu için yatların bulunduğu bölgede elektrik ve su dışında hizmet veremiyoruz" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 12:25 Güncelleme: 21.11.2024 - 12:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mudanya'da balıkçı barınağı yat limanı olacak
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde deniz turizmini canlandırmak için harekete geçen ilçe belediyesi, Arnavutköy Balıkçı Barınağı'nın statüsünü yat limanı olarak değiştirmek üzere proje çalışmalarına başladı. Statü değişikliği sayesinde balıkçılara ve yat sahiplerine daha modern ve güvenli bir hizmet sunulması hedefleniyor.

        Mudanya'nın denizle daha fazla insanı buluşturacak bir ilçe olması gerektiğine dikkat çeken Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, "Körfezin güneyinde yer alan ilçemizde, denizle buluşma imkanlarını artırmayı kendimize bir görev edindik. Bu alanları rehabilite ederek daha modern, kullanışlı ve güvenli hale getireceğiz" dedi.

        REKLAM

        Deniz kıyısı yapıları ile ilgili birçok proje hazırladıklarını ve ilk olarak balıkçı barınağını ele aldıklarını ifade eden Dalgıç, "Barınakta lüks yatlar da bulunuyor ancak balıkçı barınağı statüsünde olduğu için yatların bulunduğu bölgede elektrik ve su dışında hizmet veremiyoruz. Statüyü yat limanı olarak değiştirip, kayıkların ve yatların bir arada olduğu, daha modern, uygar ve günümüz şartlarına uygun hizmet verilmesi gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.

        Arnavutköy Balıkçı Barınağı'nın eksiklerini tespit ettiklerini ve amatör balıkçıları da koruyacak şekilde daha çağdaş bir yapıya dönüştürmek istediklerini belirten Dalgıç, "Burada balıkçılık yapan teknelerimizi daha uygun şartlarda korumak istiyoruz ancak mevcut durumda teknelerin güvenliğini yeterince sağlayamıyoruz. Yüzen iskeleler olması gerektiği gibi değil, aydınlatma sistemleri yetersiz ve balıkçı kulübelerinde ciddi izolasyon problemleri var. Bu sorunları çözmek için gerekli adımları atıyoruz. Tekne bağlama yerlerine olan yoğun ihtiyacın farkındayız" şeklinde konuştu.

        Projenin onaylanmasından sonra kesin maliyetin ortaya çıkacağını belirten Dalgıç, "Yapmak istediğimiz bazı çalışmaların maliyeti yüksek. Bunlar belediyenin kendi bütçesiyle yapacağı işler değil. Bunun için yatırımcılar ile bir araya geleceğiz. Bu tür kıyı yapıları ile ilgili yatırımcı bulma konusunda sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum. Büyükşehir Belediyesi’nin de bu konuda girişimleri var. Elbirliği ile kıyı yapılarının sayısını artıracağız" ifadelerini kullandı.

        Kumyaka ve Tirilye'de bulunan balıkçı barınakları ile ilgili de projeler ürettiklerini ifade eden Dalgıç, "Buralarda mülkiyet bizde olmadığı için bu alanlarda sadece üzerinde çalışıyoruz. Yetkili makamlara başvurularımızı yaptık. Onay bekliyoruz. Onayları geldiği zaman hızlıca buralarda da projelerimizi gerçekleştireceğiz" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #bursa haberleri
        #mudanya belediyesi
        #artavutköy balıkçı barınağı
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Bedel ödemeye devam etmemiz gereken bir noktadayız"
        "Bedel ödemeye devam etmemiz gereken bir noktadayız"
        Teğmenlerin kılıçlı yemini hakkında yeni açıklama
        Teğmenlerin kılıçlı yemini hakkında yeni açıklama
        Ukrayna: Rusya ilk kez kıtalararası balistik füze kullandı
        Ukrayna: Rusya ilk kez kıtalararası balistik füze kullandı
        Dursun Özbek tek tek açıkladı!
        Dursun Özbek tek tek açıkladı!
        Hurda araçlar için teşvik teklifi
        Hurda araçlar için teşvik teklifi
        Evleniyorlar
        Evleniyorlar
        Eski sevgilisinin evini bastı! Tüm aileye kurşun yağdırdı
        Eski sevgilisinin evini bastı! Tüm aileye kurşun yağdırdı
        Tuz lambaları gerçekten işe yarıyor mu?
        Tuz lambaları gerçekten işe yarıyor mu?
        Belediye personeli gibi giyinip kent merkezini kazdılar!
        Belediye personeli gibi giyinip kent merkezini kazdılar!
        İlk 20'de sadece G.Saray var!
        İlk 20'de sadece G.Saray var!
        Halı sahadan dönerken silahlı çatışmanın ortasında can veren gencin babası konuştu
        Halı sahadan dönerken silahlı çatışmanın ortasında can veren gencin babası konuştu
        Galatasaray'a transfer müjdesi!
        Galatasaray'a transfer müjdesi!
        Çığır açacak teknolojilerle bilime damga vuran Türk
        Çığır açacak teknolojilerle bilime damga vuran Türk
        Uyku pozisyonunuz kişiliğiniz hakkında ne diyor?
        Uyku pozisyonunuz kişiliğiniz hakkında ne diyor?
        İşe giden eşi eve geri geldi... "Neden geldin" sorusuna çekiçle cevap!
        İşe giden eşi eve geri geldi... "Neden geldin" sorusuna çekiçle cevap!
        Levent Mercan için kiralama hamlesi!
        Levent Mercan için kiralama hamlesi!
        Duvara bantlı muza 6.2 milyon dolar!
        Duvara bantlı muza 6.2 milyon dolar!
        Sanders önerdi, Senato reddetti
        Sanders önerdi, Senato reddetti
        Sanık hemşire Damla Atak: "500 gram bebek mi olur çek fişini!"
        Sanık hemşire Damla Atak: "500 gram bebek mi olur çek fişini!"
        İşte sendikaları isyan ettiren vergi
        İşte sendikaları isyan ettiren vergi
        Habertürk Anasayfa