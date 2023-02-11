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Mucizenin adı Kamilcan! Fenerbahçe formasıyla enkaz altında 119 saat...

Kahramanmaraş merkezli depremlerin 119. saatinde 16 yaşındaki Kamilcan, enkaz altından üzerinde Fenerbahçe formasıyla sağ çıkarıldı. Hayata tutunan Kamilcan, ertesi gün Fenerbahçe maçı olduğu için formayla yattığını söylerken, sarı-lacivertli kulüp de genç taraftarına sosyal medyadan mesaj yolladı.

Giriş: 11.02.2023 - 10:14 | Güncelleme: ABONE OL
Mucizenin adı Kamilcan! Fenerbahçe formasıyla enkaz altında 119 saat...
HABERTURK.COM

Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketinin 6. gününde enkaz altından sevindirici haberler gelmeye devam ediyor.

Son olarak 119 saattir yıkıntılar altında olan 16 yaşındaki Kamilcan, Kırgız, Rus ve AFAD ekiplerinin ortak çalışmalarıyla Palmiye sitesinde enkaz altından sağ kurtarıldı.

Sağlık durumunun iyi olduğu açıklananan Kamilcan'ın vücut bütünlüğünde bir sorun olmadığı, bedeninde herhangi bir ezilme, çürüme ya da açık yaranın da olmadığı bildirildi.

"F.BAHÇE MAÇI OLDUĞU İÇİN FORMA GİYİP YATTIM"

Enkazdan çıkarılan 16 yaşındaki gencin üstünde Fenerbahçe formasının olması ise dikkat çekti. Lise öğrencisi olan Kamilcan, enkazdan kurtulduğunda "Ertesi gün Fenerbahçe maçı olduğu için forma giyip yattım." dedi.

F.BAHÇE'DEN MESAJ: DAHA GİDİLECEK ÇOK MAÇIMIZ VAR!

Fenerbahçe Kulübü'nün sosyal medya hesabından ise Kamilcan'ın fotoğrafı paylaşılıp, "Bu gece, 119. saatte gözlerimizde yaş, mucizelere bir kez daha inandık biz! Daha gidilecek çok maçımız var, seni bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.

ARDA GÜLER'DEN MİNİK MESUT'A CEVAP

Öte yandan Adıyaman'da enkazın ardından 113. saatte kurtulan minik Mesut, Fenerbahçeli Arda Güler'i çok sevdiğini belirterek, genç futbolcuya mesaj göndermişti. Minik Mesut, ambulansta çekilen videosunda Arda'ya seslenerek, "Arda Güler ağabey seni çok seviyorum. Fenerbahçe'yi kurtarmaya devam et. Bir de hocaya söyle seni oynatsın" demişti.

Videoyu gören Arda da hemen harekete geçerek, depremzede minik taraftara, "Güzel kardeşim sen pes etmedin ve başardın. Yüz yüze görüşmek üzere" yanıtını yollamıştı.

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