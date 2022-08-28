'Mucize İsmail'in mutlu günü

Sırrıberk Arslan'ın haberine göre Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde yaşayan Fatih Çimen, 1996 yılında ailesiyle birlikte Yalova’nın Çınarcık ilçesine taşındı.
Hemşerisi müteahhit Veli Göçer’in yanında inşaat bekçisi olarak çalışmaya başladı. Aile, aynı zamanda Göçer'in yaptığı apartmanda kalıyordu. 3 yıl sonra takvimler 17 Ağustos 1999'u gösterdiğinde tüm Marmara'yı sarsan Gölcük merkezli 7.4 büyüklüğündeki deprem meydana geldi.
146 SAAT ENKAZ ALTINDA KALDI
O depremde yıkılan binlerce binadan biri̇ de Çimen ailesinin yaşadığı apartmandı. Enkaz altında kalan aileden baba Fatih Çimen ile kızları Sevgi, Mine ve Merve Çimen hayatını kaybetti. Anne Şerife Çimen, ilk gün bacağından yaralı halde kurtarıldı.
Ailenin tek erkek çocuğu olan 5 yaşındaki İsmail ise günlerce bulunamadı. Öyle ki artık yurt dışından desteğe gelen ekipler dönmeye hazırlanıyordu. İşte o anda enkazdan cılız bir çocuk sesi duyuldu. Hemen işe koyulan Türk ve İsrail kurtarma ekipleri, İsmail’i enkazdan 146 saat sonra kurtardı. "Mucize çocuk" İsmail, o depremde göçükler altından kurtarılan son kişi oldu.
Annesiyle birlikte hayata tutunan İsmail, aradan geçen 23 yılda eğitimine devam etti. Üniversiteyi̇ bitirip Bursa'da özel bir firmada çalışmaya başladı. Web tasarımı işiyle uğraşan İsmail Çimen, bir süredir birlikte olduğu Fatma Sibel Enür ile dünya evine girdi̇. İstanbul'da düzenlenen nikâhın ardından çift, Yalova'da gerçekleştirilen düğünle mutluluklarını sevdikleriyle paylaştı.
Fotoğraflar: Habertürk ve AP
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