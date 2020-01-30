Mucize Doktor 20. son bölümü seyircisi ile buluştu. FOX TV ekranlarında yayınlanan Mucize Doktor'un son bölümünde, acil servis, içindeki bütün insanlarla birlikte karantina altına alınıyor. Ferman, Ali ve Nazlı'da mahsur kalıyor.

MUCİZE DOKTOR 21. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Mucize Doktor 20. son bölümünün ardından 21. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜMÜND NELER OLDU?

Yurt dışından dönen bir uçağın yolcuları hastalanmaya başlayınca hastane ekstrem önlemler almak zorunda kalır. Ama insanlar ölmeye devam eder ve son çare acil servis, içindeki bütün insanlarla birlikte karantina altına alınır. Ferman, Ali ve Nazlı da içeride mahsur kalmıştır. Ekip bir yandan içeride kalanlara sağlık hizmeti sunmaya bir yandan da salgınla mücadele etmeye uğraşır. Ve sonunda ekipten biri de hastalığa yakalanır.