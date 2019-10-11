FOX TV ekranlarının 2019 – 2020 yeni yayın döneminde dikkatleri çeken konusu ve usta oyuncu ekibiyle yepyeni bir dizi geliyor ekranlara. Dizi tanıtım fragmanları ile günümüz dizilerinden epey farklı konusu ile daha başlamadan merak konusu olan yeni dizi Mucize Doktor yayınlandığı ilk bölümünde reyting rekorları kırdı ve ikinci bölümünde daha fazla izlenerek gününün birincisi olmayı başardı. Bu makalemizde Mucize Doktor dizisinin konusu, oyuncu kadrosu, çekildiği yerler hakkında aklınızda oluşan tüm sorularınıza cevaplar arayacağız. Merak ettiğiniz tüm detaylar makalemizde sizleri yeterince aydınlatacaktır.

MUCİZE DOKTOR DİZİSİ HANGİ GÜN VE HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

FOX TV Ekranlarında Perşembe günü dizi kuşağı saatinde yani 20:00 ile 23:30 saatleri arasında yayınlanmaktadır.

MUCİZE DOKTOR YAPIMCISI, YÖNETMENİ, SENARİSTİ KİMLERDİR?

Dizinin yapımcılığını daha önce Anne ve Bir Litre Gözyaşı gibi uzun soluklu dizileri başarı ile uyarlayan MF Yapım üstleniyor. MF Yapım Şirketinin başında usta yapımcı Yiğit Umurhan bulunmaktadır. Senaryo uyarlaması için ise başarılı senarist Pınar Bulut tarafından gerçekleştirilecek olan Mucize Doktor dizisinin yönetmeni ise Yusuf Pirhasan olacak. Genç ve başarılı yönetmen Yusuf Pirhasan daha önce Kalp Atışı ve Seviyor Sevmiyor dizilerinin de yönetmenliğini üstlenmişti.

MUCİZE DOKTOR KONUSU NEDİR?

Mucize Doktor dizisi Amerikan yapımı olan ve 2017 yılında 2 sezon ve 36 bölüm olarak yayınlanan TheGoodDoctor dizisinden uyarlanacak konusu ile tıbbi bir drama dizisi olarak ekranlara gelecek. Mucize Doktor dizisinin konusu isedağlık ve sapa bir köyde otizmli Savant Sendromu ile hayata gözlerini açan ve bu Özel Kişinin yani Ali Vefanın cerrah olma yolundaki mücadele hikayesi ekranlara taşınacak. Bu genç cerrahın çok özel bir hastalığı vardır Savant Sendromu. Savant Sendromu genel zeka düzeyi ortalama durumda olmasına karşın bir ya da birden fazla alanda aşırı düzeyde bilgi yeteneğine sahip olan kişilere konulan bir tanıdır. Çevresindeki insanlarla iletişim kurmakta çok zorlanan bu genç doktorun ilginç de bir hikayesi vardır. Ali Vefa karakteri, henüz çocukken farklılığından dolayı babası onu evlatlıktan reddeder ve maalesef şiddete maruz bırakır. Ali’ye Onun özel olduğunu bilen bir abisi var ve tek desteği de abisidir. Abisinin Ali’ye Arkadaş olmaları için şart koşan çevredeki arkadaşlarının isteğini yerine getirmek için girdiği yıkık bir yapının altında göçükte kalır ve Alinin gözleri önünde ölür. Bu vesile ile Ali Vefa acil müdahaleye gelen Doktor Adil ile tanışır ve Adil Hoca Ali Vefa’yı evlatlık edinir. Doktor Adil, Ali Vefa’yı ilgi ve sevgi ile yetiştirir. Abisini kaybetmenin verdiği acı, hiç kimsenin ve özellikle çocukların ölmemesi için yardım edebilme arzusu ile doktor olmaya karar verir. Ali içine kapanık bir çocukken zehir gibi zekası ile tıp fakültesini birincilikle bitirecek ve bu konuda destek olan Adil Hocanın İstanbul’da başhekimi olduğu bir hastanede asistan doktor olarak girer.Mucize Doktor dizisinde daha çok Savant Sendromu

olan bir doktorun hayata uyumu, ayrıca Ali ve çevresindeki diğer doktorların aşk hikayesi anlatılacak.

MUCİZE DOKTOR DİZİSİ HANGİ İLDE VE HANGİ HASTANEDE ÇEKİLİYOR?

Mucize Doktor dizisi için MF yapım ve dizinin yönetmeni Yusuf Pirhasan dizisinin mekan arayışı içinseneryo gereği tren garının bulunduğu, dağlık ve yeşil bir doğası olan bir bölge aramışlar ve nihayetinde Bilecik’te çekimleri yapmaya karar vermişler. Dizinin İlk sahnelerinin geçtiği yer Bilecik Merkez’e bağlı Küplü, Başköy, Dereköy ve Gülümbe köyleridir. Sonrasında ise Ali Vefa’ın Asistan Doktor olarak atandığı ve çekimlerin devam edeceği yer ise İstanbul Pendik’te bulunan Medical Park hastanesinde gerçekleşmektedir. Medical Park hastaneleri ile yönetimi ile dizi çekimi için anlaşma imzalanmıştır.

MUCİZE DOKTOR DİZİSİNE HALKIN TEPKİSİ NE OLDU?

2017 Amerikan yapımı TheGoodDoctor dizisinin uyarlaması olan Mucize Doktor dizisinden uyarlanan Mucize Doktor dizisinde performansı en çok beğenilen isimler ise dizi de Doktor Ali Vefa karakterini canlandıran Taner Ölmez, ayrıca Adil karakterine hayat veren Reha Özcan ve Doktor Ferman karakterine canlandıran Onur Tuba oldu. Özellikle bir otizmli doktora hayat veren Taner Ölmez’in Ali Vefa karakterini içselleştirmesi ve adeta yaşayarak oynaması izleyicinin dikkatini çekerek beğenisini topladı. Mucize Doktor dizisinin ilk bölümünün bu kadar beğenilmesinde ki en büyük etken ise dizi de yer verilen flashback sahneleriydi. Doktor Ali Vefa’nın abisini kaybettiği acı olay sonrası doktor olmak istemesi izleyiciyi adeta ekran başına kilitleyerek ağlatması oldu.

Bu dizide Savant ve Otizm sendromlu Doktor Ali Vefa’nın ne kadar iyi bir doktor olduğunu otizmin bir hastalık değil farkındalık olduğunu hep birlikte bir kere daha öğrendik. Otizmli annelerin sosyal medya da çokça destek verdiği Mucize Doktor dizisi otizme farkındalık kazandırdığı içinde birçok derneğin desteğini gördü. Tohum Otizm Vakfı ise Mucize Doktor dizisinin hem Sponsorluğunu üstlendi hemde danışmanlığını üstlendi.

Mucize Doktor dizisi konusu ve kadrosu ile Türkiye’nin en iyi uyarlama dizilerinde biri olmaya aday gösteriliyor. Ancak Mucize Doktor dizisi bire bir uyarlama bir dizi değil. Dizi yapımcısı MF Yapım’ın Türkiye’nin otizmde 7 dil bilen ve hafız olarak çok iyi tanınanayrıcasimge isim haline gelen Otizmli Ozan’ın annesi avukat ve yazar Sedef Erken’e danışmanlık yapması için teklif götürdüğü hatta otizmi daha iyi tanımak ve yansıta bilmek için Otizmli Ozan ile vakit geçirmek için Taner Ölmez’in Sedef Erken’in evine giderek Ozan’lavakit geçirdiği ortaya çıktı. Bu da Mucize Doktor dizisinin izleyenlerine hissettirme açısından başarısının arkasında yatan detaylardan biri olarak algılandı.

MUCİZE DOKTOR DİZİSİ NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

MF Yapım da planlara göre Mucize Doktor dizisi için en az iki sezon hazırlık yapmış olduğunu öğrendik. Eğer Mucize Doktor dizisi ilk bölümünde gösterdiği senaryo etkinliğini diğer bölümlerde de sergilemeye devam ettirirse dizi en az 2 sezon ekranlarımızda baş tacı olacaktır, ancak bu etkileyici hikaye savant sendromu farkındalığından sıyrılıp sadece konuyu doktorluk ve doktorların aşk hikayelerine göre şekillendirilirse Mucize Doktor dizisi en büyük rakibi Bir Zamanlar Çukurova karşısında sürekli kan kaybedecektir. Tahminlere göre Mucize Doktor ortalama 5 – 7 arası reyting alır ve en az iki sezon ekranlarda olur. Zaten Mucize Doktor dizisinin kaç bölüm devam edeceğini ve ne zaman final yapacağını tabi ki dizinin alacağı reytingler belirleyecek. Bu diziçok yüksek maliyetli bir dizi değil bu sebepledizinin devam etmesi için 5 reyting yeterli olacaktır. Fakatreytingi 4,5 ve altına düşmeye başlarsa ne yazık ki bir kaç hafta içinde final yaparak ekranlara veda edecektir.

MUCİZE DOKTOR OYUNCU KADROSU

1. Adin Külçe (Ali Vefa’nın Küçüklüğü)

2. Taner Ölmez (Ali Vefa)

3. Berk Toktamışoğlu (Ali’nin Abisi)

4. Reha Özcan (Adil Hoca)

5. Özge Özder (Kıvılcım)

6. Onur Tuna (Doktor Ferman)

7. Sinem Ünsal (Doktor Nazlı)

8. Hazal Türesan (Beliz)

9. Murat Aygen (Doktor Tanju)

10. Bihter Dinçel (Başhemşire Selvi)

11. Fırat Altunmeşe (Doktor Demir)

12. Hayal Köseoğlu(Hemşire Açelya)

13. Korhan Herduran(Hemşire Güneş)

14. Merve Bulut (Hastahane sekreteri)

15. Barkın Hasanoğlu (Çete Çocuk)