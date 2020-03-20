Mucize Doktor 27. son bölümü bu akşam ekranlara geldi. Nazlı ile Ali'nin girdiği büyük sınav, Ali'nin anne ve babasının hastaneye gelmesiyle boyut değiştirdi. Yıllar önce kendisini evden kovan ve abisinin ölümünden sorumlu tutan babası, şimdi ölüm döşeğinde. Ali'nin büyük bir kırılma yaşadığı bölümün sonunda, Nazlı onu yalnız bırakmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanında ise Ali'nin babasını yaşatmak için herkese karşı mücadele verdiği görülüyor. Mucize Doktor 28. yeni bölüm fragmanı ve 27. son bölüm özeti haberimizde.

MUCİZE DOKTOR 28. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

MUCİZE DOKTOR 27. SON BÖLÜM ÖZETİ

Kendisini sokağa atan babasını yıllar sonra karşısında bulan Ali’nin yüzleşmesi gereken ciddi meseleler vardır. Ama Ali bunlarla yüzleşmek yerine ameliyat sırasında ölen, kimsesiz bir hastayı takıntı haline getirir ve bütün uyarılara rağmen işin peşini bırakmaz.

Diğer tarafta yeni klinikteki görevine başlayan Nazlı, samimiyetine bir türlü inanamadığı Damla’yla çalışmak zorundadır. Vakalar süratle tepe noktalarına tırmanırken kaçınılmaz olan gerçekleşir ve Ali babasıyla yüzleşir.

Ama bu, herkesin beklediğinden çok daha kötü sonuçlar doğuracaktır.