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Mucize Doktor 20. yeni bölüm fragmanı: Hastane karantinaya alınıyor! Mucize Doktor 19. son bölüm

Mucize Doktor 20. yeni bölüm fragmanı, dizinin dün akşam ekranlara gelen bölümünün ardından yayınlandı. Mucize Doktor'da Betüş'ün cesaretlendirmesiyle Ali sonunda Nazlı'ya "seni sevmek istiyorum, sevebilir miyim?" dedi. Nazlı'nın buna vereceği cevap büyük bir merakla bekleniyor. Dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanın da ise hastane bilinmeyen bulaşıcı bir hastalık nedeniyle karantinaya alınıyor. İşte Mucize Doktor 19. son bölüm özeti ve 20. yeni bölüm fragmanı

24.01.2020 - 11:16 | Güncelleme:
Mucize Doktor

Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı, dizinin 20. bölümünden önemli ipuçlarını izleyiciye verdi. Mucize Doktor'da hastaneye Malezya'dan gelen bir hastanın hastalığı sonrası 2 - 3 saat içerisinde gerçekleşen ölümlerin sebebi bulunamayacak ve acil servis karantinaya alınacak. Mucize Doktor 20. yeni bölüm fragmanı ve 19. son bölüm özeti haberimizde.

MUCİZE DOKTOR 20. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

 

MUCİZE DOKTOR 19. SON BÖLÜM ÖZETİ

Bir sır yüzünden Betüş’ün ameliyatı yapılamaz ve Adil kurulu toplamak zorunda kalır. Bu sırada acile kahramanlık yapmaya çalışırken ağır yaralanmış bir adam gelir.

Ama adamın sakat kalmasını önleyecek bir prosedür henüz icat edilmemiştir. Ferman yine de vazgeçmez ve asistanlar arasında bir yarış başlatır.

Diğer tarafta Ali’nin birinden hoşlandığını öğrenen Betüş onu sevdiğine açılması konusunda sıkıştırır. Sonunda bütün gerçekler ortaya çıkar ve Betüş hastaneden kaçar.

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