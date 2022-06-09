Kış aylarında ıhlamur gibi bitkilerle çayı yapılan hibiskus şifa deposudur. Tatlı mayhoş tadı ve hoş kokusu vardır. İçinde C vitamini olduğu için bağışıklığımızı güçlendirmeye yardımcı olur. Özellikle üst solunum yolları ve mantar enfeksiyonuna iyi gelir. Aynı zamanda antidepresan özelliği vardır. Genellikle çay olarak tüketilen Mucize Bitki Hibiskusun Faydaları saymakla bitmez. Peki, Hibuskusun Saça, Cilde ve Sağlığa Faydaları ile Zararları Neler? bu yazımızda inceledik.

Hibiskusun Faydaları

Soğuk algınlığı, grip gibi üst solunum yolları hastalıkalarının iyileşmesi için tüketilebilir.

Mantar enfeksiyonu için antibakteriel özelliğe sahiptir.

Konsantrasyon problemi olanlar için tüketilmesi önerilir.

Antioksidan özelliği sayesinde kanser riskini düşürür.

Vücut direncini arttırır.

Regli döneminde tüketildiğinde sancı ve krampları azaltmaya yardımcı olur.

Gaz sancısı ve hazımsızlık çekenler için rahatlatıcı etkiye sahiptir.

Kan şekerini düzenleyici etkisi vardır. Kilo vermek isteyenler çay olarak rahat bir şekilde tüketebilirler.

Antidepresan özelliği de vardır. Stresi azaltır.

Hibiskusun Zararları

Alerjik reaksiyon ihtimali olduğu için vücudumuza giren her besine dikkat etmeliyiz. Fazla tüketilirse Hibiskusun Zararları da olacaktır. Hibiskus çayı 10 gün tüketilirse 3 ay ara verildikten sonra tüketilmesi tavsiye edilir. Hibiskus çayının tüketimi tansiyonu düşük kişilere tavsiye edilmez. Kronik rahatsızlığı olanlar için de kullanımı sakıncalı olabilir. Vücudumuzdaki östrojen seviyesini düşürebilme ihtimali olduğu için hamile ve emziren kadınlara önerilmez.

Hibiskusun Saça Faydaları

Halk arasında ebegümeci olarak bilinen Hibiskusun Saça Faydaları saymakla bitmez. Saç maskesi olarak kullanıldığında saçın beyazlamasını önler fakat bazı kişilerde de erken beyazlamasına sebep olmuştur. Saçlar için kullanılırken dikkat edilmelidir. İçinde C vitamini vardır. C vitamini kolajen oluşumunu destekler saçlar için çok faydalıdır. Saç dökülmesini önlemeye yardımcı olur. Saçın parlak ve güçlü olmasını sağlar. Sağlıklı uzaması için destek verir.

Hibiskusun Cilde Faydaları

Cilt sağlığı hepimizi ilgilendiren bir konudur. Hibiskusun Cilde Faydaları listelenebilecek kadar çoktur. Yüz çizgileri her yetişkinin dikkat etmeye çalışığı konudur. Düzenli bir şekilde kullanıldığında içinde C vitamini olduğu için ince çizgilerin azalmasına yardımcı olacaktır. Güneşin zararlı etkisi olan renk tonu eşitsizliğini düzeltmek için kullanılabilir. Sivilce problemi olanlara da tavsiye edilir.

Hibiskusun Neye Faydası Var?

Hibiskusun içinde birçok vitamin ve mineral vardır. Vücutta bulunan LDL (kötü kolesterol) seviyelerini azaltmaya yardımcı olur. Soğuk algınlığı gibi hastalıklara şifa olabilecek güçtetir. Hipertansiyon hastalığı olanlara bir süre tüketilmesi tavsiye edilir. Tansiyonu düzenleme özelliği vardır. Adet dönemindeki ağrıların azalmasına yardımcı olur. Krampların azalmasına yardımcı olur. Hormonların dengeli çalışmasını sağlar. Antioksidan ve antitümör özelliği vardır. Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Hibiskusu Emziren Anneler Kullanabilir Mi?

Hamililik ve emzirme döeneminde tüketilen besinlere çok dikkat edilmelidir. Birçok faydası olan Hibiskusu Emziren Anneler Kullanabilir Mi bir soru işaretidir. Uzamanlar hibiskusu hamile ve emziren annelere tavsiye etmiyor.

Hibiskus Şeker Hastalığına İyi Gelir Mi?

Şifa dolu olan hibiskus bitkisi haşlanarak tüketilirse diyabet hastalarının şekerini düşürebilir.

Hibiskus Zayıflatır Mı?

Havaların ısınmasıyla kilo kontorlüne daha fazla dikkat etmeye çalışırız. Çok fazla şifası olan Hibiskus Zayıflatır Mı sorusunun cevabı direkt kilo verdirmez olacaktır. Fakat antioksidan özelliği sayesinde vücudumuzun toksin atmasına yardımcı olacaktır. Yağ emilimini azaltacaktır. Metabolizmanın çalışma hızını arttıracaktır.