Hibiskus çayının faydaları

Ebegümecigiller ailesinden bir bitki olan hibiskus, çayı yapılarak tüketilir ve birçok derde şifa olması yönüyle bilinir. Kökeni Afrika’ya dayanan bu bitki özellikle son yıllarda ülkemizde de sıklıkla tüketilmektedir. İçeriğinde bulunan yüksek C vitamini ve antioksidan maddeler sayesinde birçok hastalığa iyi geldiği bilinen hibiskus çayı faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafından da dile getirilmektedir.

Birçok kişi tarafından faydaları araştırılan, tatlımsı ve ekşimsi tadıyla dikkat çeken hibiskus çayı ile ilgili bilgiler merak konusu olmaktadır. hibiskus çayı adet söktürür mü sorusu da merak edilenler arasındadır. Hibiskus çayının adet söktürdüğü ve adet gecikmeleri için kullanılabileceği bilinmektedir. Yazımızda hibiskus çayı ile ilgili merak edilenleri okuyabilirsiniz. İşte hibiskus çayı neye iyi gelir ve hibiskus çayı yararları…

Hibiskus Çayı Faydaları

İçeriğinde bulunan C vitamini ve antioksidan maddeler, antosiyaninler sayesinde bağışıklığı güçlendirerek hastalıkların kolay iyileşmesini sağlar. Hastalık gelişmesinin önüne geçilmesine yardımcı olur.

Araştırmalara göre hibiskus çayı kan basıncının dengelenmesini ve düşürülmesini sağlar. Böylelikle yüksek tansiyona meyilli kişilerin tansiyonlarının düşmesine yardımcı olur.

Protacatechuic asit içeriği sayesinde tümör oluşumlarının önüne geçerek kansere karşı koruyuculuk sağlar. Bazı araştırmalarda bu çayın kanserli hücrelerinin büyümesinin önüne geçtiği sonucuna da ulaşılmıştır.

Hibiskus çayında bulunan bazı maddeler sakinleştirici özelliktedir. Bu nedenle bu çay kaygıların hafiflemesine yardımcı olurken depresyona da iyi gelebilir. Rahat bir uykuya da yardımcı olduğu bilinmektedir.

Antienflamatuar özellikleri sayesinde serbest radikallerin etkilerini büyük oranda ortadan kaldırabilir. İltihap oluşumunun önüne geçer ve var olan iltihapların vücuttan atılmasına destek verir.

Soğuk algınlığı ve griple mücadele etmeye yardımcı olur. Boğaz enfeksiyonlarına iyi gelir.

Sindirim sistemini düzenler.

Kolesterolün düşürülmesine yardımcı olur.

İçeriğindeki enzimler ve vitaminler sayesinde cildin güzelleşmesine yardımcı olur. Cilde parlaklık kazandırır, cildin yapısının iyileşmesini sağlar.

Adet sancılarına iyi gelir ve adet söktürücü özelliği vardır.

Hibiskus Çayı Nasıl Demlenir?

Birçok derde deva olan hibiskus çayının demlenme şekli merak edilmektedir. Hibiskus çayı nasıl yapılır sorusu kişiler tarafından araştırılmaktadır. Hibiskus çayı, hibiskus bitkisinin yapraklarının kurutulması ile elde edilir. Küçük, mor çiçek yaprakları halinde aktarladan temin edilebilir. Bu çayın hazırlanma şekli ise şöyledir: 1 tatlı kaşığı hibiskus kaynatılmış 1 su bardağı suya eklenir. 10 dakika beklendikten sonra süzülerek içime hazır hale getirildikten sonra tüketilebilir.

Hibiskus Çayı Hamilelikte İçilir Mi?

Bazı bitki çaylarının düşük riski oluşturma, bazılarınınsa bebeğe zarar verebilme özelliği nedeniyle hamilelikte bitki çayı kullanımı merak konusudur. Hibiskus çayının hamilelikte tüketimi de anne adayları tarafından merak konusu olmaktadır. Hibiskus çayının içeriğinde bulunan maddeler hem östrojen hormonu üretimini etkileyebilir hem de düşük riskine neden olabilir. Bu nedenle hibiskus çayı kesinlikle hamilelikte tüketilmemesi gereken çaylar arasındadır.

Hibiskus Çayı Zararları

Hibiskus çayı birçok derde deva olsa da bazı durumlarda bazı kişiler için zararlı olabilmektedir. Özellikle diyabet hastaları ve tansiyon ilacı kullanan, aynı zamanda düşük tansiyonu olan kişiler için bu çay risk oluşturabilir. Kan basıncını düşürdüğü için tansiyon ilacıyla birlikte kullanımı tansiyonda istenmeyen sonuçlara neden olabilir ve tehlike oluşturabilir. Ayrıca tansiyonu fazla düşürdüğü için düşük tansiyona sahip kişilerde de çeşitli riskler oluşturabilir. Hibiskus çayının kan şekerini düşürdüğü bilinmektedir. Bu nedenle diyabet hastaları ve diyabet ilacı kullanan kişiler için de risk oluşturabilir. Bu kişilerin hibiskus çayı tüketimiyle ilgili mutlaka doktorlarından bilgi almaları gerekmektedir. Aynı zamanda hibiskus çayı alerjik bünyeye sahip kişilerde de gözlerde kızarma, vücutta kızarıklık, döküntü ve kaşıntı gibi etkilere sebep olabilmektedir. Alerjik kişilerin de hibiskus çayı kullanmadan önce doktorlarına danışmaları gerekmektedir.