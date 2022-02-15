Hayıt tohumu mucizevi faydaları

Şifa kaynağı besin maddelerinden biri olan hayıt tohumu alternatif tıp ürünü olarak kullanılan bitkiler arasında yer almaktadır. Birçok derde şifa olduğu bilinen bu madde birçok kişi tarafından araştırılmaktadır. Hayıt tohumu faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafından da sıklıkla dile getirilmektedir. İşte şifa deposu hayıt tohumu neye iyi gelir sorusunun yanıtı ve hayıt tohumuyla ilgili tüm merak edilenler…

Hayıt Tohumu Nedir?

Hayıt tohumu, Mine çiçeği ailesinden, mor çiçekli bir bitkinin tohumuna verilen isimdir. Bu bitki ülkemizin Güney Doğu Anadolu bölgesinde sıklıkla yetişir. Alternatif tıp alanındaki kullanımı ise Antik Yunan dönemine kadar uzanmaktadır. Güzel kokusu nedeniyle kozmetik alanında da sıklıkla kullanılan bu bitkinin sağlık için de saymakla bitmeyecek faydaları merak konusudur.

Özellikle kadınlık sağlığı açısından çok önemli faydaları keşfedilmiş olan hayıt tohumu ile hamile kalınır mı sorusu en sık araştırılan konular arasındadır. Kadınlık hormonlarını düzenleyen ve yumurtlamanın düzene girmesini sağlayan hayıt tohumu gebe kalmayı kolaylaştırıcı etkiler gösterebilir. Hormonlardan kaynaklanan gebe kalma problemlerinin önüne hayıt tohumuyla geçilebildiği bilinmektedir.

Hayıt Tohumu Faydaları

Adet dönemlerinde karşılaşılan problemlerin önüne geçer. Kadınlık hormonlarını düzenleyerek adet düzenini sağlar. Aynı zamanda menopoz dönemi için de olumlu etkileri bulunur.

Yeni doğum yapmış ve emziren kişilerde anne sütünün artmasını sağlar.

Rahimdeki kistlerin önüne geçer. Var olan kistlerin temizlenmesine yardımcı olur.

Vücuttaki ödemlerin atılmasını sağlar.

Yaşlanma etkilerinin azaltılmasına yardımcı olur ve cildi güzelleştirir.

Sindirim sistemini düzenleyerek kabızlık ve ishal probleminin önüne geçer.

Stresin engellenmesini sağlar ve kişiyi rahatlatır.

Vücuttaki zararlı maddeler olarak bilinen toksinlerin uzaklaştırılmasına yardımcı olarak vücudu temizler.

Metabolizmayı hızlandırarak kilo vermeyi kolaylaştırabilir.

Hayıt Tohumu Nasıl Kullanılır?

Hayıt tohumu genellikle çayı hazırlanarak tüketilen bir bitkidir. Bir diğer kullanım yöntemi ise ezilmiş hayıt tohumlarının balla karıştırarak yenmesidir. Hayıt Tohum çayı nasıl hazırlanır sorusunun cevabı ise şu şekildedir: Ezilen yarım tatlı kaşığı hayıt tohumunun üzerine bir bardak kaynatılmış su eklenerek 5-10 dakika demlenir.

Hayıt Tohumu Zararları

Şifa deposu bir madde olan hayıt tohumunun zararları da merak edilmektedir. Birçok kişi tarafından dertlerine deva olması için kullanılan hayıt tohumunun bilinen bir yan etkisi ya da ciddi bir zararı bulunmasa da dikkatli kullanılması gerekmektedir. Özellikle kronik hastalığı bulunan, ilaç kullanan ya da alerjik bünye sahibi kişilerin kullanmadan önce mutlaka doktorlarına danışmaları gerekmektedir. Çeşitli ilaçlarla etkileşime girerek ya da alerjik kişilerin alerjilerini tetikleyerek istenmeyen sonuçlara da neden olabilmektedir.

Tüm besin maddelerinde olduğu gibi hayıt tohumunun da aşırı tüketiminden kaçınılmalıdır. Aşırı tüketimi sonucu mide bulantısı, regl kanamasının çok fazla olması gibi sorunlara yol açabilir.

Hayıt tohumu Hamilelikte Kullanılır Mı?

Hayıt tohumu hamilelik döneminde kullanılabilecek ürünlerden biridir. Hamilelik döneminin daha kolay geçmesine de yardımcı olabilir. Anne adayının stresli bir hamilelik yaşamasının önüne geçerken düşük tehlikelerinin önlenmesine de yardımcı olabilir. Fakat yine de hamilelik döneminde kullanılacak her bitki gibi kullanımınızın öncesinde doktorunuza danışmanızda fayda vardır.