Kariyerini bir süredir Los Angeles’ta sürdüren yönetmen Tolga Örnek, edebiyatın usta ismi Aziz Nesin’in hikayelerini sinema perdesine taşımak üzere senaryosunu da yazdığı komedi filmi ‘Mucize Aynalar’ için altı yılın ardından Türkiye’ye döndü.

Film, seyirciyi hem gerçekçi hem de gerçeküstü bir yolculuğa çıkarmayı hedefliyor.

‘Mucize Aynalar’ın başrollerinde Cengiz Bozkurt, Boran Kuzum, Şebnem Bozoklu, Zerrin Sümer ve Eren Demirbaş yer alırken, konuk oyuncu kadrosunda İştar Gökseven, İdil Fırat, Galip Erdal gibi usta isimler göze çarpıyor.