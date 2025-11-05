Muazzez Abacı yoğun bakıma alındı

Türk sanat müziğinin efsane ismi Muazzez Abacı, geçtiğimiz haftalarda kızı Saba Abacı’yı ziyaret etmek için gittiği ABD’de kalp krizi geçirmişti. Usta sanatçının sağlık durumu sevenleri tarafından yakından takip edilirken, yeni bir gelişme yaşandı.

Şarkı sözü yazarı Seda Akay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ünlü sanatçının böbreklerinde sorun oluştuğunu ve tedavisine yoğun bakımda devam edileceğini duyurdu.

Akay, paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "Abacımız’ın sağlığıyla ilgili yeni gelişmeler var. Anjiyo sırasında verilen kontrastlı sıvı maalesef böbreklerde sorun yaratmış. Böbrekler görevini yapamadığı için vücut su tutuyormuş ve bu da ciğerlerde toplanarak nefes alma zorluğuna neden oluyormuş. Bu yüzden bugün itibarıyla tedavisine yoğun bakımda devam edilmeye başlanacak. Tüm sevenlerinden dualarını eksik etmemelerini rica ediyoruz."