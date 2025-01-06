MTV, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesince her yıl Ocakta yıllık olarak tahakkuk ettiriliyor. Uygulanan MTV, Ocak ve Temmuzda olmak üzere 2 eşit taksitte ödenebiliyor. Peki, 2025 MTV ne kadar oldu ve ilk taksit ödemesi için son tarih nedir? İşte, MTV hakkında detaylar...