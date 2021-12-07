MTV'de şok artışa fren

Otomobil sahiplerine müjdeli haber gelebilir. Enflasyon oranının yüzde 21.3 olduğu ortamda 2022 yılından itibaren başta otomobiller için her yıl ödediğimiz Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) olmak üzere trafik cezaları, ehliyet pasaport ücretleri, yurt dışından getirilen telefonlara uygulanan harcın belirlenmesinde kullanılan yeniden değerleme oranını yüzde 36.2 olarak açıklamıştı. Bu açıklama ile yukarıda saydığımız vergi, harç ve cezalar ile MTV oranının 2022 başından itibaren yüzde 36.2 artırılması bekleniyordu.

ŞİMDİYE KADAR YETKİ KULLANILMADI

Bu oranı Cumhurbaşkanı'nın indirme veya artırma yetkisi bulunuyor. Ancak bu yetki şimdiye kadar hiç kullanılmamıştı. Bu yıl ise hem kurdaki artış hem de enflasyondaki artış göz önüne alınarak her evi ilgilendiren otomobil için ödenen MTV oranındaki artışın yüzde 36.1 yerine yüzde 20-25 aralığında artırılması için çalışma yürütüldüğü öğrenildi.

Eğer vergi artışları beklenildiği gibi frenlenirse en çok satılan 1.3-1.6 motor arası 3 yaşına kadar olan otomobillerde Motorlu Taşıtlar Vergisi artışı 704 liralık yerine 439 lira yükselecek. 2 bin 992 lira yerine 2 bin 636 lira olacak. Yani 356 lira daha az vergi ödenmiş olacak. Bu araçların mevcut vergisi 2 bin 197 lira.

EN DÜŞÜK MOTORLU ARAÇTA ARTIŞ 252 LİRAYA İNECEK

Daha düşük motor hacmine sahip olan otomobillerde ise vergi artışı yüzde 36.2 yerine yüzde 20 olduğunda artan rakam da 456 lira yerine 252 lira olacak. Yani 204 lira daha az vergi ödenecek. Veri tutarı 1.261 liradan 1.513 liraya çıkabilecek. Eğer yeniden değerleme oranında artış olsaydı vergi tutarı 1.717 lira olacaktı.

PAHALI OTOMABİLLERDE VERGİ ARTIŞI FARKI 8 BİN LİRAYI GEÇİYOR

Yüksek motor hacimli pahalı otomobillerde ise vergi artışı 18 bin 130 lira yerine 10 bin 21 liraya inebilecek. Yani 8 bin 117 lira daha az olabilecek. Bu otomobillerde vergi tutarı ise 50 bin 107 liradan yüzde 20 yükselişle 60 bin 128 liraya ulaşabilecek. Eğer vergi artışı yüzde 36.2'de kalırsa bu araçların vergisi 68 bin 246 lira olacak.