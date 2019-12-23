Yiğitcan Yıldız yyildiz@htgazete.com.tr

Motorlu taşıtlar vergisinde (MTV) 2020 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 12 olarak açıklandı. Söz konusu oranın 2019 yılı için yüzde 15.9 belirlenmesi ise, artış oranının geçen yılın altında kaldığını gösteriyor.

Peki ama, 1 Ocak 2020'de yürürlüğe girecek yeni düzenleme neleri değiştirecek, gelin birlikte yakından bakalım.

Öncelikle şunu belirtelim, 2017 yılının sonunda açıklanan güncel MTV oranlarının belirlenme esasına göre, tescil tarihi 31 Aralık 2017'e kadar olan araçların MTV oranları araçların yaşına ve motor hacmine göre belirleniyor.

Fakat, 1 Ocak 2018 sonrası tescil edilen motorlu vasıtalarda, MTV oranı hesaplanırken yaş ve motor hacminin yanı sıra araçların matrah değeri de göz önüne alınıyor.

Dolayısıyla karşımıza iki farklı tablo çıkıyor.

Yeniden değerleme oranının yüzde 12 olmasından yola çıkarak, tescil tarihi 1 Ocak 2018 öncesi olan araçlar için en düşük MTV oranının 101 TL olduğu görülüyor.

Motor hacmi 1300 cc'nin altında olan 16 yaşından daha eski araçlar için geçerli bu tutarın yanı sıra, tescil tarihi 2018 öncesi olan araçlar için ödenecek en yüksek MTV tutarı ise 38 bin 727 TL olarak karşımıza çıkıyor.

EN YÜKSEK MTV 45 BİN 924 TL

1 Ocak 2018 itibariyle satın alınan otomobiller için yeni MTV oranlarına bakıldığında ise, yeni oranlar ile yaşı en fazla 3, vergisiz fiyatı 46 bin 300 TL'ye kadar olan ve en fazla 1.6 litre hacimli bir otomobilin 2019 yılı MTV'sinin 1679 TL olduğu görülüyor.

Buna göre, söz konusu araç grubu için 2020'de ödenecek MTV 45 bin 924 TL olarak tabloya yansıyor.1 Ocak 2018 sonrası satın alınan araçlarda ödenecek en yüksek MTV tutarını ise, 1-3 yaş aralığında, vergisiz fiyatı 550 bin 500 TL'nin üstünde ve motor hacmi 4000 cc'den yüksek araçlar grubu oluşturuyor.

Türkiye'de çok satılan araçların girdiği 1.6 litre motor hacimli, matrahı 81 bin 100 liraya kadar olan ve yaşı en fazla 3 olan otomobillerin de MTV'sinin ise, yeniden değerleme oranı birlikte 2020 yılında 1846 TL olacağı fark ediliyor.

EGEA'NIN MTV'Sİ 1679 TL

Sıfır kilometre otomobil alacaklar için yeni MTV oranlarına da bir göz atmakta fayda var.

Buna göre, Volkswagen'in çok satan modeli Passat'ın giriş versiyonunun fiyatının 238 bin 200 TL olduğu göz önüne alındığında, 1.4 litre motor hacmine sahip bu otomobilin vergisiz fiyatının 125 bin 407 TL olduğu sonucuna varılıyor.

Buna göre, Passat'ın en baz donanımını almak isteyenlerin ödeyeceği MTV tutarı 2015 TL olacak.

Türkiye en çok satılan otomobillerde biri olan Fiat Egea'nın giriş versiyonun fiyatı ise 90 bin 400 TL olarak açıklanıyor. Bu otomobilin de motor hacminin 1.4 litre ve vergisiz fiyatının da 46 bin 300 TL ve 81 bin 100 TL arasında kaldığından yola çıkarak, yeni MTV tutarının 1846 TL olacağını söyleyebiliriz.

Pazarda çok satılan modellerden bir başka örnek vermek gerekirse, Renault Megane Sedan'ın başlangıç fiyatı 137 bin 400 TL olarak listelere yansıyor.

1.3 litre hacminde motora sahip bu otomobilin baz versiyonun vergisiz fiyatının ise 77 bin 627 TL seviyesindeki vergisiz fiyatını hesaba dahil edersek, yeni MTV oranının 1846 TL olduğu sonucuna varıyoruz.