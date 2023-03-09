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MTA YENİLENMİŞ DİRİ FAY HARİTASI 2023 | Türkiye'de 450'nin üzerinde aktif fay var: 45 ilde 5,5 ve üzeri deprem üretebilir!

MTA diri fay haritası ile Türkiye'de 450'nin üzerinde aktif fay var: 45 ilde 5,5 ve üzeri deprem üretebilir!

MTA yenilenmiş diri fay hattı, Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. MTA diri fay hattı haritasıyla birlikte birinci, ikinci, üçüncü derece riskli bölgeler ve en az deprem riski bulunan bölgeler belli oldu. MTA Diri Fay Haritasına göre Türkiye'de 45 ilde 5,5 ve üzerinde deprem üretebilme potansiyeli olan 485 diri fay bulunuyor. İşte, Yenilenmiş MTA diri fay haritası...

Giriş: 09.03.2023 - 14:06 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • MTA yenilenmiş diri fay hattı, Kahramanmaraş ve Hatay'da meydana gelen depremlerin ardından araştırılmaya başlandı. GAZİ Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Kurucu Başkanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, "Türkiye'de deprem tehlikesi olmayan santimetrekare yok. Türkiye'nin tamamı yüksek deprem tehlikesi altında." ifadelerini kullanırken gözler MTA yenilenmiş diri fay haritası ile birinci, ikinci ve üçüncü derece deprem riski olan bölgelere çevrildi. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü tarafından yapılan “Türkiye’nin Deprem Üreten Diri Fayları ve Türkiye Diri Fay Haritası” başlıklı paylaşımı ile fay hattı üzerinde bulunan iller açıklandı. İşte, 2023 MTA yenilenmiş diri fay haritası üzerinde bulunan iller...

  • DOĞU ANADOLU FAY HATTI NEREDE, HANGİ İLLERDEN GEÇİYOR?

    Türkiye, Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ve Batı Anadolu fay hatları kuşağında bulunuyor. Doğu Anadolu Fayı, Ölü Deniz Çatlağı'nın kuzey ucundaki Maraş Üçlü Bitişmesi ile başlıyor ve Kuzey Anadolu Fayı ile birleştiği Karlıova Üçlü Bitişmesi'nde kuzeydoğu yönünde son buluyor. 

    Doğu Anadolu Fay Hattı, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ, Bingöl, Muş'a kadar devam eder ve sonrasında Erzincan'dan itibaren Kuzey Anadolu Fay Hattı ile birleşir.

  • KUZEY ANADOLU FAY HATTI ÜZERİNDE BULUNAN İLLER

    AFAD tarafından edinilen bilgiye göre, Kuzey Anadolu Fay Hattı ile Ege Bölgesi Graben Sistemi üzerinde 6'şar, Doğu Anadolu Fay Hattı'nda 4 ve diğer faylar üzerinde 8 olmak üzere 24 ilin doğrudan kent merkezinden aktif fay geçiyor. Ayrıca 80'den fazla ilçe de direkt aktif fay hatları üzerinde bulunuyor. 

     

    Türkiye'nin kuzey kesiminde doğu-batı doğrultusunda uzanan fay hattı Saros Körfezi'nden başlar, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Aras Vadisi’ne kadar uzanır. Bu kuşak Gelibolu, Marmara Denizi’nin derin kısımları, İzmit Körfezi, Adapazarı, Düzce-Bolu, Gerede, Merzifon, Suluova, Erbaa-Niksar, Kelkit vadisi ile Erzincan, Erzurum, Varto ve Van üzerinden geçen bir hat şeklinde uzanır. Ayrıca Çanakkale, Edremit, Bursa ve İznik bu kuşak içerisinde kalır.

  • BATI ANADOLU FAY HATTI ÜZERİNDE YER ALAN İLLER

    Ege Bölgesi’ndeki Bakırçay, Gediz, Küçük ve Büyük Menderes çöküntü ovaları boyunca uzanan bazı diri fay hatları bulunmaktadır. Bu fay hatlarına uyum gösteren deprem kuşağı; Ayvalık, Dikili, İzmir, Aydın, Denizli, Isparta ve Akşehir'in içine alır. Ayrıca Burdur, Acıgöl havzalarının kenarlarında ve Sultan Dağları’nın uzey eteklerinde de faylar uzamaktadır. 

  • İSTANBUL VE ANKARA'DA DİRİ FAY BULUNMUYOR!

    MTA diri fay hatları haritasına göre en uzun diri fay Kuzey Anadolu hattında bulunuyor. İstanbul ve Ankara'da diri fay bulunmazken yakınlarında bulunan diri fay hatları bu illerde de risk teşkil ediyor.

  • İSTANBUL'DA ZAMAN YAKLAŞIYOR!

    16 milyon nüfuslu İstanbul deprem haritası verilerine göre Orta Marmara diri fay hattı üzerinde bir deprem riski bulunuyor.

  • İSTANBUL DEPREMİ NE ZAMAN OLACAK? "İSTANBUL'DA ZAMAN GELİYOR"

    İstanbul'da daha büyük bir hasar oluşacağını dile getiren Prof. Dr. Naci Görür "İstanbul'da durum hiç iyi değil. Nasıl 3 gün önce 'Maraş'tan endişe ediyoruz' diye yazdıysam aynı şekilde İstanbul'dan endişe ediyorum. Bilimsel bütün araştırmalar, İstanbul'da zamanın gelmekte olduğunu gösteriyor. 

  • "30 SENE İÇERİSİNDE BEKLENİYORDU, 23 SENE GEÇTİ"

    Aşağı yukarı 30 sene içerisinde depremin beklendiği söyleniyordu, 23 senesi geçtiğine göre büyük ölçüde yakınlaşmış demek istiyorum." dedi.

  • MTA DİRİ FAY HARİTASINA GÖRE BİRİNCİ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

    İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik, Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale, Siirt.

  • YENİLENMİŞ DİRİ FAY HARİTASINA GÖRE İKİNCİ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

    Tekirdağ, İstanbul, Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak, Zonguldak, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı, Çorum.

  • YENİLENMİŞ DİRİ FAY HARİTASINA GÖRE İKİNCİ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

    Tekirdağ, İstanbul, Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak, Zonguldak, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı, Çorum.

  • TÜRKİYE MTA DİRİ FAY HARİTASINA GÖRE ÜÇÜNCÜ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

    Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.

  • MTA YENİLENMİŞ DİRİ FAY HARİTASINA GÖRE EN AZ RİSKLİ BÖLGELER

    Türkiye Deprem Haritasına göre deprem riskinin en az olduğu dördüncü ve beşinci grupta yer alan iller ise Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman'dır.

  • TÜRKİYE MTA DİRİ FAY HARİTASINA GÖRE DEPREM RİSKİ OLAN İLÇELER

    Adıyaman- Gölbaşı

    Afyon- Çay, Dinar, Kızılören, Sandıklı

    Ankara- Şereflikoçhisar

    Antalya- Demre

    Aydın- Bozdoğan, Germencik, İncirliova, Koçarlı, Köşk, Kuşadası, Nazilli, Söke, Sultanhisar, Yenipazar

    Balıkesir- Gönen, Manyaz

    Batman-Kozluk

    Düzce- Çilimli, Cumayeri, Gölyaka, Gümüşova, Kaynaşlı

    Elazığ- Palu, Sivrice

    Erzincan- Üzümlü

    Eskişehir- İnönü

    Antep - İslahiye

    Hakkari- Şemdinli

    Hatay- Erzin, Hassa, Kırıkhan, Payas

    Isparta- Eğirdir, Senirkent, Uluborlu

    İzmir- Kemalpaşa, Seferihisar, Tire

    Kahramanmaraş- Nurhak, Türkoğlu

    Kayseri- Talas, Yeşilhisar

    Kırıkkale- Keskin

    Kırşehir- Akpınar, Mucur

    Kocaeli- Başiskele, Derince, Gölcük, Kartepe

    Konya- Akşehir, Altınekin, Doğanhisar, Ilgın

    Kütahya- Gediz, Simav

    Malatya- Akçadağ

    Manisa- Ahmetli, Alaşehir, Gölmarmara, Kırkağaç, Salihli, Sarıgöl, Soma, Turgutlu

    Mersin- Çamlıyayla, Mut

    Muğla- Menteşe, Milas

    Muş- Korkut, Varto

    Niğde- Altunhisar, Bor

    Osmaniye- Düziçi, Toprakkale

    Sakarya- Akyazı, Arifiye, Ferizli, Hendek, Karapürçek, Sapanca

    Urfa-Bozova

    Siirt- Eruh

    Şırnak- Beytüşşebap

    Sivas- Altınyayla, Yıldızeli

    Tokat- Niksar, Pazar, Reşadiye

    Van- Çaldıran, Özalp

    Yalova- Altınova, Çınarcık

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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