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        Haberler Gündem MTA FAY HARİTASI 2023 | 45 il diri fay hattı üzerinde! İşte fay hattı üzerindeki iller ve ilçeler

        45 kent diri fay hattı üzerinde! İşte deprem riski taşıyan ilçeler

        Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) diri fay hatları haritası güncellendi. Yurt genelinde meydana gelen depremlerin ardından MTA diri fay hattı haritası sorgulamaları yoğunlaştı. Diri fay haritasına göre, 45 ilimiz deprem oluşturabilecek fay hatlarının üzerinde yer alıyor. Bu iller daha çok Kuzey Anadolu Fay Hattı ile Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde yer alıyor. İşte MTA diri fay hattı haritası ile deprem tehlikesi altında olan iller ve ilçelerin listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.11.2023 - 15:36 Güncelleme: 09.11.2023 - 15:36
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        • 1

          Deprem riski taşıyan iller ve ilçelere ilişkin araştırmalar hız kazandı. 7 Kasım Salı günü Marmara Denizi açıklarında meydana gelen deprem sonrasında fay hareketliliği endişeye sebep oldu. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) diri fay hatları haritasını güncelleyerek kamuoyuyla paylaştı. Harita üzerinde toplam 485 diri fay hattı belirtildi. Haritada, Aydın, Bursa, Düzce, Hatay, Kocaeli, Manisa ve Sakarya gibi birçok il diri fayların geçtiği alan üzerinde yer alıyor.

        • 2

          "DEPREM ÜRETEN KIRIKLAR ANA KIRIKLARIMIZ"

          DHA'da yer alan habere göre haritayı değerlendiren Jeofizik Yüksek Mühendisi Mehmet Sarper Celasun, yeni fayların paniğe sebep olmaması konusunda uyarılarda bulunarak, "Genellikle büyük deprem üreten kırıklar bizim ülkemizdeki ana kırıklarımız. Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı.

          Kırıkların üzerine yapılaşma yapmak uygun değil, dolayısıyla bu haritaların güncel olması oralara yapılaşmadan kaçınmak adına çok faydalı bir şey" ifadelerini kullandı. Celasun, yapılaşmaların belirtilen alanlardan uzakta gerçekleşmesi gerektiğini de vurguladı.

        • 3

          İŞTE DEPREM RİSKİ TAŞIYAN İLÇELER

          ADIYAMAN: Gölbaşı

          AFYONKARAHİSAR: Çay, Dinar, Kızılören, Sandıklı

          ANKARA: Şereflikoçhisar

          ANTALYA: Demre

          AYDIN: Bozdoğan, Germencik, İncirliova, Koçarlı, Köşk, Kuşadası, Nazilli, Söke, Sultanhisar, Yenipazar

          BALIKESİR: Gönen, Manyaz

          BATMAN: Kozluk

        • 4

          BİNGÖL: Karlıova, Yedisu

          BOLU: Gerede, Yeniçağa

          BURSA: Gemlik, Kestel, Mustafakemalpaşa

          ÇANAKKALE: Çan, Yenice

          ÇORUM: Laçin

          DENİZLİ: Babadağ, Çameli, Çardak, Honaz

          DİYARBAKIR: Lice

        • 5

          DÜZCE: Çilimli, Cumayeri, Gölyaka, Gümüşova, Kaynaşlı

          ELAZIĞ: Palu, Sivrice

          ERZİNCAN: Üzümlü

          ESKİŞEHİR: İnönü

          GAZİANTEP: İslahiye

          HAKKARİ: Şemdinli

          HATAY: Erzin, Hassa, Kırıkhan, Payas

          ISPARTA: Eğirdir, Senirkent, Uluborlu

        • 6

          İZMİR: Kemalpaşa, Seferihisar, Tire

          K.MARAŞ: Nurhak, Türkoğlu

          KAYSERİ: Talas, Yeşilhisar

          KIRIKKALE: Keskin

          KIRŞEHİR: Akpınar, Mucur

          KOCAELİ: Başiskele, Derince, Gölcük, Kartepe

          KONYA: Akşehir, Altınekin, Doğanhisar, Ilgın

          KÜTAHYA: Gediz, Simav

        • 7

          MALATYA: Akçadağ

          MANİSA: Ahmetli, Alaşehir, Gölmarmara, Kırkağaç, Salihli, Sarıgöl, Soma, Turgutlu

          MERSİN: Çamlıyayla, Mut

          MUĞLA: Menteşe, Milas

          MUŞ: Korkut, Varto

          NİĞDE: Altunhisar, Bor

          OSMANİYE: Düziçi, Toprakkale

        • 8

          SAKARYA: Akyazı, Arifiye, Ferizli, Hendek, Karapürçek, Sapanca

          Ş.URFA: Bozova

          SİİRT: Eruh

          ŞIRNAK: Beytüşşebap

        • 9

          SİVAS: Altınyayla, Yıldızeli

          TOKAT: Niksar, Pazar, Reşadiye

          VAN: Çaldıran, Özalp

          YALOVA: Altınova, Çınarcık

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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