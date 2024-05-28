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        Haberler Bilgi Yaşam MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? Milli Savunma Üniversitesi 2024 MSÜ tercih sonuçları sorgulama sayfası

        MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı?ÖSYM 2024 MSÜ tercih sonuçları sorgulama sayfası

        Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı tercihleri sona erdi. Tercihlerini tamamlayan öğrenciler MSÜ tercih sonucunu beklemeye başladı. Öğrenciler aday değerlendirme puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecek. 3 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında tercihleri tamamlanan MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? İşte, Milli Savunma Üniversitesi 2024 MSÜ tercih sonuçları sorgulama sayfası

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.05.2024 - 12:50 Güncelleme: 28.05.2024 - 12:50
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        • 1

          Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından 3 Nisan tarihinde başlayan 2024 MSÜ tercihleri 10 Mayıs'ta sona erdi. MSÜ tercih sürecinin tamamlanmasının ardından ise gözler tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklanacak sonuçlar “personeltemin.msb.gov.tr” adresinden sonuçlarına ulaşabilecekler. Peki MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, Milli Savunma Üniversitesi 2024 MSÜ tercih sonuçları sorgulama sayfası

        • 2

          MSÜ TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

          MSÜ tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ internet adresinden ilan edilecek.

          Tercih sonuçlarında; öğrenciler Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecek.

        • 3

          MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercihleri, 3 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında tamamlandı.

          Buna göre; MSÜ tercih sonuçlarının bu yıl haziran ayının ilk haftası itibarıyla açıklanması bekleniyor.

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