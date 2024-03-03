Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavına kaç kişi başvurdu, kaç kişi girdi?
Milli Savunma Üniversitesi Aday Belirleme Sınavı 3 Mart 2024 Pazar günü düzenlendi. Asker olma hayaliyle sınava giren adaylar "MSÜ sınavına kaç kişi başvurdu, kaç kişi girdi?" sorusuna yanıt aramaya başladı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, MSÜ sınavına kaç kişinin başvurduğunu açıkladı. İşte, 2024 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavına katılan kişi sayısı ve kontenjan sayıları hakkında bilgiler...
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MSÜ sınavı 3 Mart yani bugün 81 il, 108 sınav merkezinde gerçekleştirildi. Geçtiğimiz sene düzenlenen sınava 600 bini aşkın kişi katılım gösterirken; bu yıl başvuran sayısı daha da arttı. Adayların gözü sınav ile ilgili "2024 MSÜ sınavına kaç kişi başvurdu ve kaç kişi girdi?" sorusuna çevrildi. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'un açıklamasıyla MSÜ'ye başvuran kişi sayısı...
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MSÜ SINAVINA KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ersoy, sınavla ilgili açıklamasında, 81 il, 108 sınav merkezinde düzenleyecekleri MSÜ'ye 736 bin 894 adayın başvurduğunu duyurdu.
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MSÜ SINAVINA KAÇ KİŞİ GİRDİ?
ÖSYM Başkanı Ersoy, MSÜ sınavına katılacak adayların 383 bin 975'inin kadın, 352 bin 919'unun da erkek olduğunu belirtti. Başvuruda bulunan adayların kaçının sınava girdiği ise sınavın sona ermesinin ardından belli olacak. Konuya ilişkin resmi bir açıklama geldiği takdirde haberimize eklenecek.
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ÖSYM BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA
Ersoy, yazılı açıklamasında şunları kaydetti:
"Başvuran adayların 383 bin 975'i kadın, 352 bin 919'u erkek. Sınavda 96 bin 475 kişi görev alacak. 1747 bina ve 33 bin 353 salon kullanılacak. Türkçe, sosyal bilimler, temel matematik ve fen bilimleri testlerinden oluşan sınavda adaylara 120 soru için 165 dakika cevaplama süresi verilecek. Saat 10.15'te başlayacak sınav için binalara saat 10.00'dan sonra aday alınmayacak. Sınav, 13.00'te sona erecek."
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