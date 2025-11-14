MSÜ başvuru ve sınav tarihleri ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi ile belli oldu. Geçtiğimiz sene 2 - 27 Ocak tarihlerinde alınan başvuruların bu yıl ne zaman başlayacacağı merak edilen konular arasında yer aldı. MSÜ sınavında adaylara, ortaöğretim düzeyinde 120 soru için 165 dakika süre verilmektedir. Peki, "2026 MSÜ sınavı ne zaman, başvuru tarihleri belli oldu mu?" İşte detaylar...