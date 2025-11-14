Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem MSÜ SINAV TARİHİ BELLİ OLDU! 2026 MSÜ sınavı ne zaman, başvuru tarihleri belli oldu mu?

        MSÜ başvuru ve sınav tarihi 2026: MSÜ sınavı ne zaman?

        ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile 2026 Yılı ÖSYM Sınav Takvimi'ni duyurdu. Böylelikle Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) başvuru ve sınav tarihlerini belli oldu. Adaylar başvurularını belirlenen tarihlerde ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya ÖSYM'nin internet adresinden bireysel olarak veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek. Peki, "MSÜ sınavı ne zaman, MSÜ başvuruları ne zaman başlayacak?" İşte 2026 MSÜ başvuru ve sınav tarihleri...

        Giriş: 14.11.2025 - 23:44 Güncelleme: 14.11.2025 - 23:44
          MSÜ başvuru ve sınav tarihleri ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi ile belli oldu. Geçtiğimiz sene 2 - 27 Ocak tarihlerinde alınan başvuruların bu yıl ne zaman başlayacacağı merak edilen konular arasında yer aldı. MSÜ sınavında adaylara, ortaöğretim düzeyinde 120 soru için 165 dakika süre verilmektedir. Peki, "2026 MSÜ sınavı ne zaman, başvuru tarihleri belli oldu mu?" İşte detaylar...

          MSÜ 2026 SINAVI NE ZAMAN?

          ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile 2026 Yılı ÖSYM Sınav Takvimi'ni açıkladı.

          Buna göre, Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 1 Mart 2026 tarihinde uygulanacak.

          MSÜ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

          MSÜ başvuru işlemleri ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden 5-29 Ocak 2026 tarihlerinde alınacak.

          MSÜ 2026 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          MSÜ sınav sonuçları 26 Mart 2026 tarihinde açıklanacak.

